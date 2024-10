Scandal pe acoperişurile smulse de vijelii. "Financiar trebuie să contribuie toţi"

„Ştim cu toţii că vremea neprielnică a afectat o mulţime de blocuri, ale căror acoperişuri şi bucăţi de tablă au fost smulse şi aruncate la pământ. În zona Energia, de exemplu, în noiembrie, părea că întreg cartierul parcă a fost lovit de o tornadă. Copacii au rezistat eroic, nu au fost puşi la pământ, au avut rădăcinile puternice, dar acoperişurile mai multor blocuri au fost spulberate de vijelie şi peste tot se puteau observa pe trotuare numai bucăţi de ţiglă spartă, zburate de pe acoperişurile clădirilor”, ne-a mărturisit Mariana C. La momentul respectiv, pentru că riscau să le curgă apa în casă şi să fie nevoiţi să stea mereu cu ligheanele s-o strângă, locatarii s-au mobilizat, au plătit o firmă şi le-au reparat.





„Eu sunt un caz nefericit. Am avut surpriza neplăcută să înceapă să îmi curgă apa în casă, prin plafonieră. Am dat jos absolut totul din pat, am oprit curentul, să nu bubuie ceva şi am pus un lighean, pentru colectarea apei”, a adăugat Irina V. „Şi la noi în cartier, la etajul IV, apa a pătruns prin tavan şi am vorbit la administraţie să ni-l repare. Partea bună este că l-au reparat, dar ne-a costat peste 800 de lei de familie”, a spus Gheorghe P.





În alte cartiere, susţine vicepreşedintele Uniunii Asociaţiilor de Proprietari Constanţa, Adriana Cioroianu, cele mai multe nemulţumiri se referă tot la acoperişuri.











„De când au fost ploile abundente, cele mai multe blocuri, unde nu s-au mai reparat acoperişurile de multă vreme, solicită acum repararea lor. Sunt multe cartiere în care acestea au cedat. Chiar acum am chemat o firmă de reparaţii, pentru o asociaţie al cărei administrator sunt. Deocamdată, nu am primit încă oferta lor, dar, pentru început, s-a făcut evaluarea. Problemele cele mai mari sunt întâlnite, însă, la blocurile în care vecinii nu se înţeleg unii cu alţii şi fac scandal. Toate acestea în condiţiile în care acoperişul este bun comun, la fel ca şi ţevile, subsolul, la care financiar trebuie să contribuie toţi. Acestea sunt lucrări la care toată lumea contribuie, nu doar locatarii de la unele etaje. Dacă au decis să stea la bloc, oamenii trebuie să ştie că au atât drepturi, cât şi obligaţii. Încet-încet, dacă ştii, însă, cum să le explici oamenilor situaţia, reuşeşti să-i faci să înţeleagă cum stau lucrurile. Oricum, împărţirea aceasta pe cotă parte a reparaţiilor este un lucru bun, pentru că, în primul rând, sunt puşi la plată şi cei care nu locuiesc într-un imobil, pentru că avem o problemă cu apartamentele acestea de vacanţă. Mulţi proprietari refuză să plătească femeia de serviciu, administratorul etc, dar ei nu înţeleg că, la fel ca şi ceilalţi locatari, au şi obligaţii”, a declarat Adriana Cioroianu, pentru „Cuget liber”.





În ultima perioadă, foarte mulţi constănţeni s-au adresat administratorilor asociaţiilor de proprietari pentru rezolvarea unei probleme extrem de urgente, acum, în plin sezon rece: repararea imediată a acoperişurilor de pe blocuri, pe unde, pe unele porţiuni, la ploi mai însemnate, a început să le intre oamenilor apa în case.