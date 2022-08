Scoși din ghearele morții! Salvamarii, ignoraţi de turiştii de pe litoral. "Ne arată semne obscene, ne înjură"

Pe scurt, populaţia trebuie să înţeleagă că sunt momente în care trebuie să se abţină de la înot, să intre doar puţin în apă, să nu se îndepărteze de mal. Din păcate, având în vedere numărul mare de persoane care se aventurează în largul mării, este evident că orice recomandare este inutilă, pentru unii. „Am înţeles, însă, că în cursul zilei de marţi, 9 august, a venit o înştiinţare de la Bucureşti, pentru poliţie, pentru ca, în cazul în care îi sunăm şi cerem ajutor, să îi poată amenda direct pe plajă pe cei care nu ne respectă indicaţiile. Amenda va fi cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei”, a adăugat salvamarul.



Care este semnificaţia steagurilor arborate la mal



De aceea, atunci când vreți să intrați în apă, trebuie să țineți cont de steagurile arborate în punctele de salvamar. De exemplu, steagul roșu cu galben înseamnă că plaja este supravegheată de salvamari. Dacă observați că pe plajă este arborat steagul roșu cu galben, acest lucru înseamnă că scăldatul este interzis (steagul roșu) și înotul nu este recomandat decât înotătorilor profesioniști (steagul galben). În cazul steagului alb/negru (în carouri), înotul este interzis, iar în zonă este permis doar accesul ambarcațiunilor. Când nu există niciun steag de avertizare arborat sau este doar steagul alb (opțional) este semn că aveți liber la distracție. Potrivit Primăriei Constanța, pe tot parcursul sezonului estival, peste o sută de salvamari și personal de prim ajutor lucrează la capacitate maximă și veghează plajele din Constanța și Mamaia în program 8:30 - 19:30. Un instrument extrem de util tuturor îl reprezintă aplicația „Sea Status”, aplicaţia oficială a Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profeşionişti şi a Salvamarilor din România. Pe lângă serviciile de salvamar, aplicaţia reprezintă și un instrument rapid de informare şi raportare a situaţiilor critice din zonă. Astfel, veţi primi informaţii despre steagul arborat de salvamari în zona în care vă aflaţi, diferite alerte, dar și sfaturi utile pentru înotători.





Pentru că la cazurile de înecaţi sunt solicitate să intervină şi echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța (ISU), am cerut o situaţie statistică pe anul în curs. Astfel, de la începutul anului şi până în prezent, pompierii militari au executat 49 de misiuni în mediul acvatic pentru căutarea/salvarea sau acordarea primului ajutor, în cazul a 52 de persoane, victime ale accidentelor prin submersie.



Unele persoane nu răspund manevrelor de resuscitare



Din totalul misiunilor, 34 au fost executate în mare, zece misiuni în Dunăre și alte cinci în lacuri, canale de deversare și piscine. „Viața a 30 de persoane a fost salvată. Din păcate, pentru 22 de persoane, eforturile salvatorilor au fost în zadar. Situația statistică este similară cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior. Astfel, în intervalul 1 ianuarie - 9 august 2021, numărul misiunilor executate în mediul acvatic pentru căutarea/salvarea sau acordarea primului ajutor a fost de 49, iar cel al persoanelor pentru care s-a intervenit a fost de 51. Din totalul misiunilor, 33 au fost executate în mare, șapte misiuni în Dunăre și alte nouă în lacuri, canale de deversare și piscine. În perioada de referință a anului anterior, 28 de persoane au fost salvate. De asemenea, s-au înregistrat 23 de cazuri de decese prin înec. În cursul zilei de 9 august, în jurul orei 20:49, am fost anunțați, prin apel la 112, că doi tineri au fost văzuți dispărând în mare, în zona Costinești. Au intervenit SMURD B Tuzla și două ambarcațiuni (ARSVOM şi Garda de Coastă). Căutările nu au avut niciun rezultat”, a precizat sg. maj. Oana Manoilă, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.





Situația intervențiilor echipajelor din punctele temporare de lucru în cazurile de înec, în perioada 30 iunie - 9 august, este următoarea: de la operaționalizarea celor 25 de puncte temporare de lucru pe litoral (puncte de prim ajutor, puncte temporare de stingere și puncte de salvare acvatică) - au fost executate 29 de misiuni de căutare/salvare și acordare a primului ajutor pentru 30 de persoane extrase din mediul acvatic de către echipajele de intervenție, salvamarii sau cetățenii aflați în zonele respective. Dintre acestea, 21 de persoane au fost salvate, însă, din păcate, nouă persoane nu au răspuns manevrelor de resuscitare.





Zi de zi, salvamarii se confruntă cu aceeaşi situaţie: atât localnici, cât şi turişti care au impresia că pot face orice şi care se pun singuri în pericol. În acest sens, şeful salvamarilor din staţiunea Eforie Nord, Gelu Vătămănescu, ne-a declarat că, numai în ultimele trei zile, au salvat de la înec peste 130 de persoane. „În timp ce îi scoţi pe unii din apă, îi vezi pe alţii cum se duc tot mai departe. Sunt sute de persoane în mare. Noi le spunem mereu să nu se aventureze prea mult în larg, dar ei ne ignoră. Uneori, ne răspund că apa este până la brâu. Ştim şi noi cât de adâncă este apa în locul în care se află, dar le recomandăm să nu avanseze în larg pentru a fi în siguranţă. Pur şi simplu nu vor să înţeleagă. Ne arată semne obscene, ne înjură. Săptămâna aceasta, de exemplu, un salvamar și-a pierdut viața încercând să scoată din valuri un turist care a ignorat că este arborat steagul roșu, semn că scăldatul în mare este interzis. Alți doi oameni au murit, zilele trecute, înecați și zeci de persoane au fost scoase din valuri în ultima clipă. Un copil cu mama lui au fost salvaţi de sub apă, acum, de curând. Copilul ţipa de pe un jetski să o ajute cineva pe mama lui. Apoi, am scos din apă un bărbat, împreună cu un copil de aproximativ doi ani. În acelaşi timp, am fost solicitaţi să căutăm tatăl unui turist, care a crezut că acesta s-a înecat. Timp de două ore l-am căutat împreună cu ARSVOM, scafandri ISU, şenilata SMURD. În cele din urmă, acesta a fost găsit la bere, pe terasă”, ne-a declarat Gelu Vătămănescu.