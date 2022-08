Discuție halucinantă turist-salvamar, la Eforie Nord, pe steag roșu

Circa 50 de turiști au fost scoși din apă de salvamari la Eforie și alți aproape 40 la Costinești. Cu toate acestea, unii dintre ei nu se lasă, și insistă să intre în marea învolburată, "pe propria răspundere".



Dialogul halucinant se poartă într-un foișor de salvamar din Eforie Nord. Bărbatul din imagini vrea să fie lăsat cu orice preț să facă baie-n mare, deși valurile sunt foarte periculoase.







Turist: Am înțeles că dacă vreau să intru-n gârlă trebuie să dau declarație.



Salvamar: Nu se poată da nicio declarație, domnule. Fiți sigur că dacă intrați în apă asta acum, vă sinucideți.



Salvamar: Singură soluție este să sunați la 112 și să le spuneți că nu va lasă salvamarul să intrați în apă pe steag roșu arborat. Eu nu pot să va iau dumneavoastră declarație. Nu e păcat soția și fața dumneavoastră să vă ducă acasă altfel?



Turist: Domnu' meu, eu tot vreau în apă.



Salvamar: Am înțeles, dar în lac.



Turist: Și în gârlă.







Salvamar: În gârlă, da. Asta nu e gârlă.



Turist: E o gârlă mai mare.



Salvamar: Eu nu am nicio calitate să vă iau declarație.



Turist: Eu mă bag în gârlă, și să vină... Am fost în Thassos și n-am putut. Eu pentru asta am venit la Eforie, să mă bag în valuri.

Sunt deja patru zile de când pe litoral furtună răscolește marea. Mai mult de o sută oameni au fost scoși dintre valuri după intervenții la limită ale salvamarilor. Însă inconștiența nu are limite: unii vor să dea declarație pe proprie răspundere ca să intre în mare, potrivit Antena3.ro