Seară de observații astronomice, vineri, 17 martie 2023, la Planetariul CMSN Constanța

Secția Planetariului din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) Constanța invită constănțenii, și nu numai la seara de observații astronomice, vineri, 17 martie 2023, între orele 20:00-22:30.Prin urmare, timp de aproximativ trei ore vom avea ocazia să observăm cerul, în așteptarea echinocțiului de primăvară, care are loc luni, 20 martie 2023. Vor fi identificate constelații, se vor observa planete, roiuri stelare, stele duble, nebuloase.Totul se va desfășura sub cerul liber, pe o circumferință de 360⁰, pe platoul din fața Observatorului Astronomic.Biletele se achiziționează on line sau la Casierie, în intervalul 20:00-22:30.Prețul biletului este:Adult – 12 leiElev /Student – 3 lei„Dăruiți atenție configurației cerului și-l veți înțelege!”, transmite secția Planetariului CMSN Constanța.