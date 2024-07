Sinagoga, ruina fără acoperiș a Constanței, ar putea reveni în circuitul turistic. "Am intrat pe un drum fără întoarcere"

Președintele Comunității Evreiești din Constanța, Sorin Lucian Ionescu, este convins că nu mai există cale de întoarcere și că în 2027 noua sinagogă va putea fi vizitată. „Se împlinesc fix 10 ani de când am început demersurile pentru reabilitarea sinagogii din Constanța. Într-un final, după lupte seculare, s-a reușit atribuirea contractului, prin licitație, unei firme din Iași care în urmă cu un an a început niște demersuri anevoioase și birocratice, așa cum ne-am obișnuit în România, pentru începerea lucrărilor. În fine, am intrat pe un drum fără întoarcere, după părerea mea, cu o finanțare de aproape două milioane de euro de la Compania Națională de Investiții, cea care gestionează aceste fonduri și le alocă conform lucrărilor executate. Deci Comunitatea Evreilor nu are niciun fel de treabă cu banii și nu îi gestionează. Lucrările vor dura aproximativ doi ani și jumătate, asta înseamnă că prin 2027 am putea să vedem Sinagoga inaugurată. Spre bucuria constănțenilor care nu sunt evrei și a turiștilor străini care vin și întreabă despre comunitate și despre sinagogă, și abia în ultimul rând în beneficiul celor sub 50 de membri ai comunității evreiești care au mai rămas”, a declarat, pentru Cuget Liber, Sorin Lucian Ionescu.











De la același președinte am aflat că toți cei patru pereți ai edificiului sunt intacți, iar temelia permite această reabilitare. Singurul lucru care lipsește este acoperișul în totalitate. „Dacă acest lucru nu era posibil, probabil că s-ar fi demolat și s-ar fi construit de la zero. Pentru că ideea vehiculată de unii că noi am fi vrut să vindem terenul este complet absurdă”, a completat Sorin Lucian Ionescu.





Am mai aflat că se va începe cu consolidarea fundației și cu reabilitarea coloanelor și balcoanelor, pentru că sinagoga avea un balcon pe toată lungimea celor trei laturi, mai puțin a amvonului.



















Asocierea de firme care a câștigat licitația este formată din societățile Conest SA, Geostruct SRL și Raichman Studio SRL, toate trei având sediul în municipiul Iași. Valoarea contractului de proiectare, execuție de lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului este de 9.690.543,49 lei.







„Fiind o lucrare de consolidare, sunt șanse să descoperim multe neprevăzute”









Istoria Templului Israelit (Sinagoga) de la Constanța datează din anul 1911, când a început construcția sa după planurile lui Adolf Linz, același arhitect care a mai proiectat, la începutul secolului al XX- lea, aproape alte 50 de case constănţene), în stil maur. Între 1941-1944, clădirea a fost transformată în depozit militar german, fiind întrebuinţată pentru păstrarea efectelor militare, a alimentelor neperisabile ce ajungeau la soldaţii de pe frontul de Răsărit şi a hranei pentru cai. După instalarea puterii comuniste, Templul a fost reparat parţial, întrucât suferise şi de pe urma cutremurului din noiembrie 1940, şi redat comunităţii. În anii ’80 a fost demolat, fără vreun protest sau vreun regret, iar autorităţile locale au amenajat pe acelaşi loc o parcare.



După o lungă așteptare, împănată cu scenarii dintre cele mai catastrofice, timp în care zidurile Sinagogii de rit așkenaz din Constanța se ruinau, pe 12 iunie 2023, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor de restaurare și reabilitare generală la Sinagoga (Templul Israelit) din Constanța, o investiție de 1,5 milioane de euro. „Unul dintre cele mai frumoase și emblematice lăcașuri de cult iudaic din România, cu o poveste fascinantă și un adevărat simbol al municipiului Constanța, este salvat și va reveni la viață, urmând să fie redat atât evreilor din România, cât și întregii societăți”, transmitea deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România și vicepreședinte al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială la Parlamentul României – Camera Deputaților.



O lună mai târziu, Primăria Constanța emitea, pe 21 august, certificatul de urbanism pentru reabilitarea generală a Templului Israelit din municipiu, situat pe strada C.A. Rosetti nr. 2.











În cursul zilei de ieri, ing. Ionuț Marius Popa, dirigintele de șantier din partea Conest, ne-a declarat că lucrările practic nu au început, pentru că se așteaptă ordinul de la Primărie, dar a fost pregătită suprafața pentru a fi reevaluată de către proiectant mai bine. „Proiectantul deja a vizitat obiectivul, iar în zilele următoare, cel mai probabil săptămâna aceasta, odată cu primirea ordinului de începere, vom demara lucrările. Momentan am făcut doar organizarea de șantier, adică ne-am pregătit cu tot ce trebuie pentru a putea începe. Teoretic, partea de execuție este de 13 luni, dar vom vedea și ce descoperim la nivelul fundației. Pentru că, fiind o lucrare de consolidare, sunt șanse să descoperim multe neprevăzute”, a mai afirmat dirigintele de șantier.



Același inginer care ne-a mărturisit că zilnic turiștii își doresc să viziteze acest edificiu, în ciuda stării sale de degradare, fiind considerat un simbol al Constanței.











Până la momentul inaugurării sale, însă, toată lumea este cu ochii pe Cazinoul Constanța, care cu siguranță va primi mai devreme decât sinagoga primii vizitatori. Ultimul termen vehiculat este noiembrie 2024.