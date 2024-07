KIMARO 2024, sărbătoarea muzicii româneşti, la Constanța!

Cel mai mare festival al muzicii românești se va desfășura pe 2, 3 și 4 august, pe scena din Poarta 1.Timp de trei seri, unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România vor aduce show-uri și muzică pentru toate gusturile, iar la Constanța vor răsuna din nou cântece de suflet, vechi și noi, toate LIVE!KIMARO 2024 îi invită pe fanii muzicii de la noi să fie, din nou, parte a schimbului uriaș de energie dintre scenă și public, a emoțiilor și a noilor amintiri, așa cum s-a întâmplat și la edițiile trecute, când mii de oameni au cântat împreună cu scena unele dintre cele mai iubite hituri românești!Sărbătoarea muzicii românești începe vineri, 2 august, când Magic FM prezintă Magic Sunsets – o seară cu un line-up seducător: Nicoleta Nucă, Lidia Buble, Bere Gratis și Voltaj.Sâmbătă, 3 august, Kiss FM prezintă Kiss Energy, unde numele distracției vor fi: Misha Miller, Cabron, Mario Fresh, Alina Eremia, Vunk și Fly Project.Duminică, 4 august, Rock FM încheie sărbătoarea muzicii românești cu Rock Nights cu urmatoarele nume pe afiș: The Voodoo Child, Robin And The Backstabbers, Bosquito și Compact.Pentru siguranța participanților la acest eveniment se vor lua măsuri specifice în sensul asigurării unui climat de siguranță. Acestea se vor concretiza în instituirea următoarelor restricții de circulație și măsuri privind ordinea și siguranța publică:•Se va permite blocarea totală a parcării de la Poarta 1 în perioada 02.08.2024, ora 00:00 - 05.08.2024, ora 06:00 pentru buna desfășurare a evenimentului;•Se va permite blocarea parțială a parcării de la Poarta 1 până pe 02.08.2024, ora 00:00 și în intervalul 05.08.2024, ora 06:00 - 08.08.2024, ora 16:00.Intrarea publicului este liberă în toate cele trei seri de festival.Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.