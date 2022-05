Spitalul Municipal Mangalia va avea un ambulatoriu nou! "Aducem un plus de valoare activităţii noastre"

Aşadar, totul a revenit la normal în Spitalul Municipal Mangalia şi atât conducerea instituţiei, cât şi personalul fac tot posibilul să le acorde pacienţilor cele mai bune servicii medicale şi, desigur, cele mai bune condiţii. Pentru a creşte confortul celor care suferă, se lucrează de zor şi la extinderea ambulatoriului. Potrivit directorului spitalului, Alina Dan, proiectul este, în prezent, în faza de săpat, cofrat şi totul este pregătit pentru noua fundaţie. „Muncitorii lucrează zilnic, dar mai durează până când vom realiza acest obiectiv. La ce ne referim? Pe scurt, este vorba de o extindere la construcţia pavilionului B, cu un ambulatoriu de specialitate, pe fonduri europene. Vom avea aici o clădire cu două etaje, unde vor fi recompartimentate toate cabinetele medicale din cadrul ambulatoriului spitalului, cu toate specialităţile cu care noi funcţionăm şi pe secţii. Vom avea de toate: Chirurgie, Neurologie, Ortopedie, ORL etc. Este un proiect demarat încă din 2017, de când am fost numit manager. Facem acest lucru pentru că orice evoluţie este necesară, iar noi nu facem altceva decât să înnoim şi să aducem un plus de valoare activităţii pe care o desfăşurăm, printr-o clădire nou construită, prin dotări la un nivel actual. În ceea ce privește proiectul, acesta trebuie finalizat până la sfârşitul anului 2023”, a subliniat managerul.