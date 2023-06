Tânăr crescut la casa de copii a deschis un centru pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială

Un tânăr care a crescut la mai multe case de copii din judeţul Satu Mare a deschis, sâmbătă, un centru pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a minorului şi au nevoie de sprijin în continuare pentru găsirea unui loc de muncă şi integrare.







Casa Eliezer a fost deschisă în localitatea Micula, fiind achiziţionată de către Asociaţia Eliezer şi modernizată cu ajutorul mai multor sponsori. Aici vor putea fi găzduiţi pe o perioadă limitată de timp maximum 10 băieţi care au împlinit 18 ani şi nu mai pot fi ţinuţi în sistemul de protecţie a copilului.







Cel care a înfiinţat Asociaţia Eliezer, Anton Varga, a fost abandonat la vârsta de 3 luni, a crescut la mai multe case de copii, în 2011 a părăsit sistemul, iar timp de 10 ani a fost angajat, după care a înfiinţat ONG-ul şi s-a dedicat activităţilor sociale.







“La 18 ani conştientizarea faptului că trebuie să părăsesc centrul a venit fulgerător asupra mea, chiar dacă ştiam că acest lucru urma să se întâmple. Din păcate, tinerii nu sunt învăţaţi cum să se descurce în viaţă după ce nu mai sunt sub protecţia statului. De exemplu, ar trebui inclusiv să ştie să scrie un CV, o scrisoare de intenţie, să ceară sprijin unor instituţii, să se orienteze pentru a-şi găsi un loc de muncă, să-şi gestioneze banii pentru a asigura un viitor. Am ieşit de sub tutela statului, împreună cu fratele meu, şi pentru că ne-a plăcut munca am reuşit să ne angajăm, iar puţinii bănuţi pe care îi aveam am reuşit să îi gestionăm pentru a ne achita chiria şi a avea strictul necesar. Aveam doar o lingură şi o furculiţă când am ieşit din centru”, a povestit Anton Varga.







El a mărturisit că a înţeles că trebuie să se implice în sprijinirea altor tineri după ce a avut un vis.







“Momentele crunte prin care am trecut nu m-au doborât. Am găsit cumva tărie de a-l primi pe Dumnezeu în viaţa mea, în special în adolescenţă, când am înţeles că El e cu adevărat tatăl orfanilor şi al văduvelor. El mi-a fost tată în momente de cumpănă atunci când nu mă simţeam sprijinit şi înţeles. El m-a ajutat să devin un om şi să construiesc totul din nimic. Aşa s-a născut Asociaţia Eliezer, apoi Casa Eliezer, din trăiri, din suferinţă, din dorinţa de a face bine în comunitate. Asociaţia Eliezer s-a născut într-un vis de noapte”,

a spus Anton Varga.







În august 2021 a înfiinţat asociaţia, iar ulterior a început activitatea.

Practic, în Casa Eliezer tinerii nu doar că vor găsi o locuinţă, dar vor fi consiliaţi, învăţaţi să se autogospodărească şi să îşi gestioneze banii.







Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, a declarat că exemplul lui Anton Varga este de multiplicat şi a mulţumit firmelor care au făcut donaţii.







“Felicitări pentru perseverenţă. Unii îl cunosc foarte bine pe Anton. Îl scoţi pe uşă, intră pe geam şi nu renunţă. Este un luptător pentru o cauză nobilă, care ar trebui să fie o cauză comună pentru noi sătmărenii. Cea mai de valoare avuţie pe care o are acest judeţ sunt generaţiile tinere, indiferent sub ce formă şi unde se găsesc. Ele sunt viitorul. Noi, societatea, ar trebui să-i învăţăm să zboare pe aceşti copii, nu să-i aruncăm de la etaj, să îi învăţăm din umbră, aşa cum facem cu sistemul nostru şi din parteneriatele cu mai multe ONG-uri”, a spus Pataki Csaba.