Ţara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, şubrezită de trecerea timpului. "Copiii au ieşit de acolo plângând"

Pe adresa redacţiei am primit mai multe sesizări ale unor constănţeni care s-au plâns de locurile de joacă, susţinând că unele dintre ele reprezintă un adevărat pericol pentru copii. „Mare atenţie în ce parte a parcului vă duceţi copiii! Noi am fost în urmă cu câteva zile cu cel mic la locul de joacă şi am plecat de acolo cu hainele agăţate şi cu dureri de spate. Imediat ce am intrat în Ţara Piticilor, copiii au vrut să meargă la tobogane. Nu o dată s-a întâmplat ca ei să iasă de acolo plângând, cu hainele rupte şi cu dureri de spate. Nu mai spun că bluziţa fetei s-a prins de tabla din interiorul toboganului şi s-a rupt într-un colţ. Câteva minute mai târziu, am păţit la fel şi cu băiatul. Nu este normal să se întâmple aşa ceva. Cineva ar trebui să se ocupe de nivelarea tăblii, nu să plecăm din parc cu copiii răniţi”, ne-a declarat Irina M.





















Nu mai spunem că oaza de verdeaţă cu care se mândreau, cu ani în urmă, autorităţile s-a transformat într-un veritabil covor de frunze uscate şi neadunate. Deci, nu, Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie nu mai are cine ştie ce culoare. Pe ici-colo, se mai poate observa câte unul din arbuștii ornamentali plantaţi în anii trecuţi, care îmbogățesc decorul taciturn al parcului de distracții. De irigaţii nici nu poate fi vorba. Suprafaţa de spaţiu verde, cea care mai există, este mică şi nu am zărit pe nicăieri acel circuit prin picurare pentru gardurile vii și arbuști, care să împrăștie particulele fine de apă pe toată suprafața verde a parcului. Am văzut, în schimb, cum Clubul Pensionarilor a fost închis şi devastat de unele persoane răuvoitoare, am observat şi gunoaiele de pe nisip, unde copiii merg să se joace.







„Cu zece ani în urmă veneam des aici şi ne plăcea. Acum, lucrurile stau altfel. Nu s-a mai făcut nimic, pentru ca parcul să arate altfel. Anul acesta, cel puţin, nici măcar o mână de vopsea nu s-a mai dat. Se vede cu ochiul liber”, a adăugat Antonia S.







Cei care merg mai departe de scena unde iarna sunt organizate tot felul de spectacole pentru cei mici vor ajunge la vechile tobogane. Acum, din trei au mai rămas două, dar ambele la fel de periculoase, prinse de nişte pietroaie. Şi, bineînţeles, covorul asfaltic lipseşte cu desăvârşire, că, deh, ce le mai trebuie copiilor aşa ceva? Se duc direct în nisip și, eventual, se împiedică, asta ca bonus, de scările antice și de demult, sparte și neuniforme.







Acestea sunt, însă, doar o parte dintre nemulțumirile semnalate de părinți. Aproape de cealaltă intrare în parc, aproape de tiroliană, există la secțiunea 8-10 ani și un loc de unde copiii rămân înțepeniți în timp ce vor să treacă dintr-o parte într-alta. „Fetiţa mea s-a aventurat să treacă în partea cealaltă, fără să observe că, de fapt, nu are de ce să se ţină, şi uite-aşa a rămas prinsă acolo, pentru că nu mai putea înainta decât de-a buşilea. Ne-am speriat foarte tare când ne-am dat seama că ea nu se mai juca şi ţipa să mergem să o salvăm, să o dăm jos de acolo”, a completat un alt părinte.



Un alt cetăţean, Pavel B. a precizat că, pe alocuri, covorul de cauciuc are umflături, motiv pentru care copiii se pot împiedica şi se pot lovi, iar la locul destinat copiilor mai mici lipsesc piese ale leagănelor.