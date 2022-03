Tot ce trebuie să știi despre amenajarea cu travertin

Ce caracteristici are travertinul?



Travertinul are o rezistență crescută la uzură, factori de mediu și trafic, motiv pentru care este folosit în multe proiecte de amenajare a spațiilor exterioare. În aceeași măsură, travertinul rezistă cu succes și în spațiile cu umiditate ridicată, cum ar fi baia. Acest tip de piatră naturală excelează și la capitolul aspect estetic – în funcție de finisaj, poate avea un aspect poros, care îi oferă un aspect natural, sau un aspect marmorat, care îl duce în zona de lux și opulență.



Găurile și șanturile prezente pe suprafața plăcilor de travertin poros nu reprezintă semne de uzură, ci sunt modele formate geologic. Mulți designeri de interior optează pentru această variantă, în detrimentul travertinului marmorat tocmai pentru a păstra aspectul natural. Nuanțele în care se regăsește travertinul reprezintă o adevărată simfonie a culorilor – de la roșu coral, la crem, gri sau alb, toate se îmbină armonios pentru un rezultat spectaculos.











Ce avantaje și dezavantaje are travertinul?



După cum am văzut deja, travertinul este rezistent și durabil în timp, însă nu este atât de rezistent ca granitul, deci nu poți folosi acest material pentru blatul de bucătărie pentru că după puțin timp se vor cunoaște urmele de uzură. Travertinul arată spectaculos în băi și bucătării, pe pereți sau pardoseli, însă dacă mergi pe tipul poros, ar trebui să aplici un strat de protecție pentru o extra rezistență.



Travertinul rămâne una dintre cele mai accesibile tipuri de piatră naturală din punct de vedere al prețului, iar la capitul aspect estetic nu eșuează niciodată











Idei de amenajare cu travertin



Travertinul poate fi folosit în multe moduri, atât la interior, cât și la exterior. În designul interior, poate fi folosit pe pereții din baie sau bucătărie, fiind rezistent la umiditate sau sub formă de pardoseală, dacă îți dorești un hol deosebit, care iese în evidență. Mulți designeri de interior folosesc travertinul și în living sau dormitor, în construirea unor pereți accent.



În spațiile exterioare, travertinul este folosit pentru amenajarea teraselor sau a piscinelor. Dacă vrei să folosești acest material în jurul piscinei, alege tipul poros pentru că nu alunecă și absoarbe rapid toată apa care iese din piscină. În plus, aduce și un plus la nivelul aspectului estetic al piscinei.



Dacă nu ai luat până acum în considerare travertinul pentru amenajrea locuinței, a terasei sau a piscinei, poate ar trebui să o faci. Are câteva avantaje semnificative pe care alte tipuri de piatră naturală nu le au, are un aspect estetic deosebit și capacitatea de a transforma orice spațiu, și se găsește la un preț mai mult accesibil (alte tipuri de piatră naturală, cum ar fi marmura sau granitul necesită investiții substanțiale).













Travertinul este o rocă calcaroasă cu un efect deosebit folosită atât în amenajările interioare, cât și exterioare. Este un material rezistent și durabil, accesibil din punct de vedere al prețului.Dacă te hotărăști să îți transformi terasa, baia sau livingul într-un spațiu ce va atrage toate privirile și aprecierile, folosește plăcile de travertin România!