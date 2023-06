Traseele pentru elevi sunt suspendate pe perioada vacanței școlare

CT BUS anunţă că suspendă traseele pentru elevi în intervalul 19 iunie - 10 septembrie, pe perioada vacanței școlare. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, circulația celor trei linii, E1, E2 și E3 se va relua pe 11 septembrie, odată cu începerea cursurilor. Reamintim că linia E1 de autobuz (Gara Cfr -Tomis Nord) are 14 opriri, până la Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”. Linia E2 (Kilometrul 5 - Tomis Nord) are 16 opriri, prima stație la Confort Urban și ultima stație la Școala nr. 38.Linia E3 (Palazu Mare -Tomis Nord) are 15 opriri, prima stație la Palazu Mare și ultima stație la Școala nr. 38.