Un medic şcolar la 5-7 unităţi de învăţământ. „Ne descurcăm foarte greu, avem personal insuficient”

La acest moment, în structura Serviciului Medicină Şcolară din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială (DGAS) Constanța funcţionează 76 cabinete de medicină generală, în învăţământul preuniversitar (23 în şcoli, 24 în licee și 29 în grădinițe) și trei studențești (două la Universitatea „Ovidius” și unul la Universitatea Maritimă Constanţa. Acestora li se adaugă 14 cabinete stomatologice. Un calcul simplu arată că, raportat la numărul de aproximativ 100.000 de elevi, unui medic îi revin în grijă, peste 6.000 de elevi, un singur doctor fiind nevoit să acorde asistenţă sanitară, în 5-7 unităţi de învăţământ.Problema cu deficitul de personal din cabinetele medicale școlare nu s-a rezolvat. Ba dimpotrivă, criza s-a adâncit, mai ales că, între timp, unii doctori s-au mai pensionat și nu a venit nimeni în locul lor. Desigur, situația este valabilă în toate județele țării, nu doar în Constanța. Având în vedere faptul că în judeţul Constanţa avem aproximativ 100.000 de elevi şi doar 16 medici de Medicină Generală şi 16 stomatologi, vă imaginaţi că un singur medic trebuie să vadă mii de copii, lucru imposibil, chiar şi pentru cel mai rapid şi profesionist doctor. „Alături de aceştia, mai avem în cabinete 88 de asistente medicale, dar avem nevoie, în continuare, atât de medici, cât și de asistenți medicali”, ne-a declarat Ortanza Dancă, şef serviciu Medicină Școlară şi Comunitară.Deci, dacă facem un calcul simplu, raportat la numărul de elevi şi 16 medici reiese că unui medic şcolar îi revin în grijă, peste 6.000 de elevi. Toate acestea în condiţiile în care examenele medicale în şcoli sunt foarte importante în vederea depistării din timp a tuturor îmbolnăvirilor şi deficienţelor, cu scopul urmăririi permanente şi tratării corespunzătoare a unei afecțiuni. Nu mai spunem că, din cauza personalului medical insuficient, de cele mai multe ori, un singur doctor trebuie să acorde asistenţă sanitară pentru 5-7 unităţi de învăţământ. Ca urmare, dacă se află la o şcoală şi apare o urgenţă într-o altă insituţie de învăţământ din oraş, medicul respectiv trebuie să meargă imediat acolo unde sunt probleme. Iar dacă are ghinionul de a prinde un trafic prea aglomerat, ce face copilul căruia i se face rău? Evident, este chemată ambulanța, mai ales dacă starea de sănătate se deteriorează, pentru că altfel nu se poate.Ce spune dr. Dancă despre asigurarea asistenței medicale? „Adresabilitatea este crescută, în această perioadă. Copiii se prezintă la cabinet pentru multe probleme, pentru dureri de cap, de burtă, de măsele. În general, ei vin la noi pentru probleme reale, dar şi pentru că vor să chiulească, în special liceenii. Ne descurcăm foarte greu, cu personal insuficient, dar această situație este întâlnită în întreaga țară. În momentul în care se va considera că sunt bani suficienți pentru sănătate, se va putea respecta și normarea dată de Ministerul Sănătății și atunci vom fi și noi mai mulți. Eu, personal, am două licee mari unde merg și trei grădinițe, dar am colege care se împart între șapte unități de învățământ. Ne adaptăm. Nu avem ce face și ne bazăm foarte mult pe asistente. Încercăm să avem cel puțin o asistentă medicală în fiecare unitate, dar în aceste condiții, este clar că nu se poate respecta normarea care spune că la o școală cu peste o mie de elevi trebuie să fie două asistente, câte una pe tură. Nu putem asigura acest lucru. Totuși, noi suntem optimiști și sperăm că într-o zi, se va rezolva și această situație”, a subliniat medicul.