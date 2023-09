Un român a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 2,78 milioane de euro!

Loteria Română anunță numerele extrase duminică, 17 septembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Cu prilejul aniversării a 117 ani de activitate, Loteria Română acordă șanse duble de câștig, suplimentând fondul cu 225.000 de lei.Astfel, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 au loc două trageri. Se fac o tragere principală şi una suplimentară. Pentru a doua tragere, cea suplimentară, fondul de câștiguri al categoriei I, la Loto 6/49 este suplimentat cu 150.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.Rezultatele loto de duminică sunt următoarele: Loto 6 din 49 - tragerea principală: 30, 45, 15, 35, 33, 41, tragerea suplimentară: 17, 39, 7, 29, 18, 42; Loto 5 din 40 - tragerea principală: 13, 11, 17, 32, 24, 28, tragerea suplimentară: 22, 33, 26, 36, 10, 40; Joker - tragerea principală: 3, 11, 26, 12, 8 + 6, tragerea suplimentară: 9, 40, 19, 35, 13 + 19; Noroc Plus: 9 3 2 9 1 9; Super Noroc: 8 0 9 9 7 6; Noroc: 8 6 0 3 9 8 1.Reportul la categoria I, la 6/49, a ajuns la suma de peste 12,21 milioane de lei. La Noroc, se află în joc peste 7,57 milioane de lei. De asemenea, la Joker categoria I, este în joc un report în valoare de peste 12,28 milioane de lei. La categoria a II-a sunt puși la bătaie peste 651.300 de lei, iar la categoria a III-a este în joc un report în valoare de peste 46.000 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de peste 330.800 de lei.La categoria I, la 5/40, este pus la bătaie un report în valoare de peste 272.300 de lei, iar la categoria a II-a reportul se înregistrează unul de peste 92.100 de lei. Nu în ultimul rând, la Super Noroc este pus în joc un report cumulat în valoare de peste 35.200 de lei.La tragerea suplimentară Loto 6/49, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 13.829.095,20 lei (peste 2,78 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agenția 16-019 din Calafat și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 14,50 de lei. Norocosul a obținut cel de-al doilea câștig de categoria I din acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 25 iunie, fiind în valoare de 50.096.011,76 de lei, cel mai mare premiu din istoria acestui joc.