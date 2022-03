UNTOLD 2022. DJ-ul Hardwell revine pe principala scenă a festivalului

Organizatorii festivalului Untold anunță noi artiști care vor ajunge în Cluj-Napoca, în perioada 4 - 7 august 2022. Și anul acesta, pe scena principală a festivalului vor urca unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală.Pentru cea de-a șaptea poveste Untold, cele patru zile și patru nopți de festival vor oferi o altă experiență fantastică alături de unul dintre cei mai mari DJ-i ai lumii, Hardwell. Alok, Lost Frequencies, Steve Aoki, Vini Vici și mulți alții urcă în line-up-ul Untold. După o pauză de patru ani, timp în care a fost susținut de sutele de mii de fani, Hardwell se întoarce în circuitul de festival. Anul acesta, creatorul stilului big-room house a ales doar patru festivaluri mari din întreaga lume în turneul de revenire: Untold, TML, Ultra şi Creamfields. Robert van de Corput aka Hardwell vine din Olanda și este considerat un artist cu pedigree. Doi ani la rând a fost votat No. 1 DJ în Top 100 DJ Mag, este producător, muzician, proprietar de label și unul dintre personajele cheie pe scena muzicii electronice de azi, reușind să creeze rețeta pentru un nou gen în muzica electronică, „Big Room House”.În 2017 a fost la Cluj-Napoca, unde a făcut un super show pe scena principală a festivalului Untold. Un an mai târziu, în septembrie 2018, artistul a luat decizia de a se retrage din circuitul de evenimente și a lansat pe conturile de social media o scrisoare plină de emoție adresată fanilor săi.Până pe 1 aprilie, fanii pot achiziționa abonamente pentru cele patru zile și patru nopți de festival de pe untold.com, la preţuri promoţionale. 4 Day Pass General Access Basic costă 149 euro + taxe, 4 Day Pass Risk-Free – 159 euro + taxe şi 4 Day Pass VIP – 340 euro + taxe. După 1 aprilie, abonamentele General Access Basic vor fi 159 euro + taxe, iar cele Risk-Free 169 euro + taxes. Cele VIP vor rămâne la același preț, 340 + taxe. Cei care dețin deja abonamente ANYTIME pot opta să participe la ediția din acest an.Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD are loc în acest an între 4 și 7 august.