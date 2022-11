UNTOLD participă la unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din România, Festivalul Brazilor de Crăciun

"Este al doilea an în care participăm la Festivalul Brazilor de Crăciun! După succesul de anul trecut, suntem încântați și ono-rați să participăm și la ediția din acest an, să ne aducem și noi mica noastră contribuție la marele bine pe care îl face organizația Salvați Copiii România an de an. În acest an fondurile se duc spre educația copiilor vulnerabilizați de sărăcie și de război. Și noi am susținut prin diverse campanii mereu perfomanța în educație și astfel de valori ne-au adus pe noi și pe prietenii noștri de la Salvați Copiii împreună.”