Colecția vestimentară UNTAMED, concepută de creatorii UNTOLD și designeri români

În premieră în acest an, organizatorii UNTOLD au creat o colecție de haine specială, alături de designeri români. UNTAMED are peste 200 de piese vestimentare unice, de la rochii, caftane, la pantaloni și topuri. Fanii pot găsi toate aceste creații în Designers’ Nest, zona de fashion a celei de-a șaptea ediții a festivalului UNTOLD.Colecția UNTAMED reflectă o emoție și spune Povestea Tarotului prin ținute originale, fiind inspirată din esența emblemelor din șapte cărți de Tarot: Luna, Magicianul, Nebunul, Împărăteasa, Papesa, Împăratul și Îndrăgostiții. Fiecare piesă vestimentară UNTAMED a fost creată pentru a oferi energia bună a mantrei pe care o reprezintă. Echipa UNTOLD a lucrat cu următorii designeri pentru această colecție: Barning, Istvan Cimpan și Veronica Frișan.UNTOLD este sinonim cu libertatea totală, iar colecția UNTAMED este ideală pentru exprimarea și libertatea stilistică.Fiecare piesă de colecție vine la pachet cu o Carte Premium de Tarot, pentru a avea o conexiune permanentă cu simbolistica arcanei pe care o reprezintă. Colecția anuală UNTAMED prezintă Arcana Majoră a tarotului, cu cele 22 de cărți. După UNTOLD, colecția UNTAMED va fi prezentă la cele mai importante festivaluri din România.Momentele memorabile ale experienței UNTOLD vor putea fi retrăite și vor rămâne mereu accesibile prin fiecare piesă vestimentară inclusă în colecția UNTAMED.Tot în Designers’ Nest, fanii pot găsi colecții capsulă, haine, încălțăminte, bijuterii și accesorii create de peste 30 de designeri români. Vor fi prezenți și artiști de hairstyle, make-up și tatuaje temporare. În aceeași zonă, faimosul Mercur Retrograd le va spune curioșilor ce le prezic astrele, sâmbătă, de la 18:00, iar The Storyalist va dezvălui secretele fotografiei perfecte vineri, de la 17:00.