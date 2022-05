UNTOLD caută cei mai talentaţi şi îndrăzneţi designeri. Hai şi tu!

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, caută cei mai talentaţi şi îndrăzneţi designeri şi creatori de stil, pentru a fi parte din Designers’ Nest. Misiunea lor? Să aducă magie şi mister în universul UNTOLD prin îmbrăcăminte, încălţăminte, coafuri, machiaje sau accesorii.Designers’ Nest este locul unde chiar şi cele mai îndrăzneţe fantezii vestimentare şi cele mai misterioase şi creative look-uri prind viaţă. Magia UNTOLD este dată şi de fiecare participant care devine un personaj în poveste, aşa că talentul şi creativitatea celor care vor pune stăpânire pe Designers’ Nest, vor reuşi să pună în evidenţă prin ţinute, cele mai diverse şi curajoase personalităţi.Unde vă puteţi înscrieCei care vor să contureze personaje prin creaţiile lor pentru universul UNTOLD se pot înscrie, până pe 3.06.2022, accesând https://untold.com/designers-nest/. Mai multe detalii se pot găsi şi pe site-ul untold.com.Designers’ Nest este o iniţiativă UNTOLD prin care promovează talentul designerilor români. Hub-ul fashion din interiorul festivalului este o oportunitate prin care publicul poate interacţiona direct cu designerii şi creaţiile vestimentare ale acestora.Despre UNTOLDUNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume şi are loc, în 2022, între patru şi şapte august. Tărâmul magic îi aşteaptă din nou pe fani să scrie împreună povestea celui de-al şaptelea capitol, în cele patru nopţi şi patru zile de distracţie la Cluj-Napoca. În 2021, peste 265.000 de participanţi din peste 100 de ţări ale lumii s-au bucurat de libertate şi de emoţii de neuitat în universul UNTOLD.Ce artişi vezi la UNTOLD 2022Festivalul UNTOLD reuneşte an de an cei mai bine cotaţi DJ-i ai lumii. Cu fiecare ediţie, creatorii festivalului vor să îi poarte pe participanţi prin noi universuri muzicale. Artiştii care compun line-up-ul evenimentului vin din cele mai diverse genuri muzicale, de la live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae şi multe altele.La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Morten, Kygo, Steve Aoki, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx şi Woodnote.Line-up-ul complet îl găsiţi şi pe untold.com/stages.