Vârstnici cu suflet mare, care îşi ajută semenii la necaz. "Noi vrem să le fim alături tuturor"

„Noi ne-am înfiinţat în anul 1990. La momentul respectiv, am pornit cu un număr mic de membri, dar având ca obiectiv principal să facem lucruri bune pentru oamenii mai necăjiţi. Colectivul nostru are grijă ca ajutoarele care vin de la Bucureşti şi de la banca de alimente să ajungă mereu la persoanele nevoiaşe”, a declarat preşedintele Uniunii, pentru „Cuget Liber”. La rândul său, Nicolae Parsica (81 de ani) a precizat că ajutoarele merg cel mai des la persoanele care au lucrat în agricultură sau cele cu dizabilităţi, ale căror cupoane de pensii arată că nu încasează de la stat mai mult de 300 de lei, 500 de lei, 600 de lei. „Mulţi sunt amărâţi şi ne cer ajutorul, iar noi vrem să le fim alături tuturor. Am avut oameni care au fost daţi afară din case, pentru că s-au aflat în imposibilitatea de a-şi mai plăti chiriile”, a precizat acesta.







Şi chiar dacă, între timp, unii dintre ei au mai plecat la cele veşnice, poate chiar din persoanele pe care le îndrăgeau de-o viaţă, această mână de oameni cu suflet mare reuşeşte, de fiecare dată, să se mobilizeze, pentru a se putea ocupa, în continuare, de cei nevoiaşi, de cazurile sociale. Foarte important, toate aceste gesturi frumoase sunt asigurate din banii care se strâng din cotizaţia anuală de 30 lei şi sponsorizările pe care le primesc de la alte persoane sau de la supermarketuri, care le dau, la anumite intervale de timp, alimente şi alte produse pentru cei aflaţi în suferinţă. În plus, trei farmacii din oraş asigură tratament gratuit câtorva persoane bolnave şi cu posibilităţi financiare reduse.











În concluzie, conducerea Uniunii Judeţene a Pensionarilor, cât şi o parte din membrii acesteia se zbat în fiecare lună pentru a găsi soluțiii la toate problemele persoanelor de vârsta a treia, chiar dacă este destul de greu să facă acest lucru, pentru că, în ziua de azi, totul costă. Toate acestea în condiţiile în care chiria sediului uniunii de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu plus utilităţile sunt, şi ele, destul de greu de acoperit, dar când există dorinţă, se găsesc şi soluţii. Chiar şi aşa, sperăm să existe oameni buni în acest oraş care să-i ajute pe pensionari cu aceste plăţi şi poate chiar cu racordarea la sistemul de energie termică, întrucât iarna nu este deloc căldură în cele trei cămăruţe, dar ei vin acolo, pe orice vreme, şi asta doar pentru a-i ajuta pe cei năpăstuiţi de soartă.











În plus, Uniunea nu se implică doar în problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice, ci are grijă şi de partea de socializare şi relaxare a acestora. Astfel, o dată pe lună, persoanele de vârsta a treia formează grupuri şi merg în excursii de o zi în Bulgaria, Bucureşti sau pleacă la mănăstirile din judeţ, unde se roagă şi se împărtăşesc.

La malul mării, în pofida vârstei înaintate pe care o are, preşedinta Uniunii Judeţene a Pensionarilor, Veronica Negreanu (93 de ani), este extrem de implicată şi nu neglijează niciodată persoanele singure și cu venituri foarte mici, care abia au ce pune pe masă. La sediul de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 71, ea este sprijinită zilnic de alţi oameni inimoşi, care o ajută să strângă, periodic, pachete cu alimente pentru cei mai săraci membri ai Uniunii, astfel încât toată lumea să aibă ce mânca şi să poată supravieţui de pe o zi pe alta. Practic, spaţiul Uniunii, situat la parterul unui bloc turn, s-a transformat, deja, într-un loc de suflet pentru ea şi este ca o a doua casă, un spaţiu în care, de ani de zile, sprijină demersurile și ideile pensionarilor constănţeni.