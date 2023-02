România ajută copiii afectaţi de cutremurele din Turcia și Siria

Cutremurele devastatoare din Turcia au lăsat mulți copii orfani. Mai mult decât atât, ei nu mai au locuințe, haine călduroase, hrană, acces la medicamente și servicii medicale. În astfel de situații, susțin reprezentanții Organizației „Salvaţi Copiii România” intervenția umanitară trebuie să fie imediată.Coordonatorul echipei de intervenție umanitară „Save the Children” în Turcia, Berna Koroglu a declarat că foarte mulţi copii salvaţi au nevoie de ajutor, iar accesul la servicii sanitare și la surse de hrană este limitat. Copiii au nevoie de îngrijire, de alimente, de căldură și mai ales trebuie să fie în siguranță. Din păcate, cele două seisme au fost urmate de mai bine numeroase replici, iar condițiile meteorologice sunt extrem de dure: vântul puternic, ploile și ninsorile îngreunează munca salvatorilor și îi pun în pericol vital pe cei mai vulnerabili. Acestor riscuri li se adaugă, în Siria, condițiile drastice ale unui război care durează de mai bine de un deceniu, care a vulnerabilizat situația economică, lăsând mai mult de 15 milioane de oameni dependenți de ajutorul umanitar.Ca urmare, cu un sistem sanitar în colaps, copiii sirieni afectați acum de seisme sunt în risc vital imediat.Kathryn Achilles, director de Advocacy și Comunicare „Save the Children în Siria”, a explicat: „Chiar și înainte de cutremur, viața în taberele umanitare era dificilă și oamenii depindeau de asistența umanitară, pentru a supraviețui. Iarna aceasta a fost rece și corturile nu oferă suficientă căldură. Acum, situația este de nesuportat: fără ajutor imediat, copiii nu pot fi hrăniți. Au nevoie urgentă de asistență”. În acest context, ar fi de neconceput ca viețile acestor copii să fie în pericol, după ce ei au supraviețuit acestor cutremure de proporții. „Intervenția umanitară în astfel de situații trebuie să fie promptă. Este nevoie de un răspuns internațional coordonat și de mobilizarea rapidă a comunității de donatori, pentru că până se pun în mișcare fonduri publice, acești copii sunt pe stradă, în frig”, a declarat, la rândul său, Gabriela Alexandrescu, președinte executiv „Salvați Copiii România”. Ea a precizat că, numai în Turcia, estimările arată că 13,5 milioane de oameni din zece provincii din partea de sud a țării au fost afectați de cutremure. Din nefericire, mii de oameni sunt încă prinși sub ruine și fiecare oră este critică. Tocmai de aceea, echipele „Save the Children” sunt pe teren şi asigură hrană pentru copiii aflați în adăposturile din Turcia și Siria, dispozitive de încălzit, corturi, pături, saci de dormit, îmbrăcăminte, încălțăminte, precum și kituri pentru bebeluși - hrană, lapte și alte alimente.