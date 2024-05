Vești bune pentru consumatori! Vă veți putea repara electrocasnicele, chiar dacă garanția a expirat

Conform unui sondaj Eurobarometru din 2020, 77% dintre consumatorii din Uniunea Europeană ar prefera să își repare bunurile în loc să cumpere unele noi, dar sunt nevoiți să le înlocuiască sau să le arunce din cauza costurilor de reparație și a lipsei serviciilor de reparații.







În ce constă noua lege?





Noua lege aduce o serie de beneficii semnificative pentru consumatori, iar printre acestea se numără extinderea garanției legale cu un an pentru bunurile reparate în timpul perioadei de garanție inițială. Astfel, consumatorii sunt încurajați să aleagă reparația în locul înlocuirii produsului.





Chiar și după expirarea perioadei de garanție, producătorii vor fi obligați să ofere reparații pentru produsele de uz casnic care pot fi tehnic reparate.





Acestea includ mașini de spălat, aspiratoare și telefoane mobile, iar lista se poate extinde în viitor.





Potrivit site-ului oficial al Parlamentului European, pentru a face reparațiile mai accesibile, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să implementeze măsuri precum oferirea de vouchere și fonduri pentru reparații, desfășurarea de campanii de informare și sprijinirea inițiativelor comunitare în domeniul reparațiilor.





Aceste schimbări legislative vin în contextul unei creșteri alarmante a emisiilor de CO2 și a cantității de deșeuri generate de eliminarea prematură a bunurilor de consum. Se estimează că noile norme vor aduce beneficii economice semnificative, contribuind cu 4,8 miliarde EUR la creșterea economică și investiții în Uniunea Europeană.





În magazinele cu electrocasnice din mall-urile din Constanța vin zilnic zeci, poate chiar sute de cetățeni, fiind și unele dintre cele mai des frecventate tipuri de magazine. Angajații încep și ei, încetul cu încetul, să cunoască această lege și spun că se vor plia pe cerințele Uniunii Europene când va fi momentul.





„Am auzit de această lege de pe internet, noi cu siguranță o vom aplica imediat ce va fi adoptată. Înțelegem cât de important este pentru clienții noștri să ne preocupăm de bunurile lor, chiar și după ce expiră garanția. Suntem aici să le oferim cele mai bune servicii de reparații pentru produsele comune de uz casnic, indiferent de statutul garanției”, a declarat un angajat al unui magazin de electrocasnice.











„Noi am încercat întotdeauna să ne ajutăm clienții și să le oferim cele mai bune servicii și o vom face în continuare. Totodată, mi se pare un pas important pentru protejarea mediului”, a spus un alt angajat.





Unii constănțeni par a fi încântați de această directivă și speră să fie adoptată cât mai repede.





„Părinții mei au aceeași mașină de spălat de aproape 10 ani și încă funcționează, eu am schimbat până acum două mașini de spălat pentru că se stricau, din ce cauză nu știu, norocul meu este că au fost în garanție”, a declarat o femeie.





O altă femeie spune că este una dintre cele mai bune legi pe care le-a auzit și că abia așteaptă să fie adoptată.





„Este o super lege. Consumatorul are numai de câștigat, am avut o situație în care televizorul mi s-a stricat la câteva zile după ce a expirat garanția. Bineînțeles că nu am mai avut ce face cu el, l-am aruncat și am plecat să îmi cumpăr altul”, spune femeia.





După ce directiva va fi adoptată oficial de Consiliu și publicată în Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a o transpune în legislația națională.





Statisticile îngrijorătoare arată că aruncarea produselor care ar putea fi reparate generează anual 35 de milioane de tone de deșeuri în Uniunea Europeană. Pentru a contracara acest fenomen și pentru a promova un consum mai sustenabil, Parlamentul a adoptat această directivă, care urmărește să facă reparațiile mai accesibile și mai atrăgătoare pentru consumatori.