VIDEO SPECTACULOS! Fenomen rar în România! Erupția apei minerale naturale carbogazoase

Apa minerală naturală ia naștere odata cu migrarea spre adâncuri a apelor de suprafață, provenite în mare parte din precipitații, și care in drumul lor întâlnesc o rocă de tip colector, care favorizează acumularea acestora, formând o “mare subterană” denumită acvifer, scrie stiripesurse.ro Acviferele pot fi exploatate prin emergențe naturale (izvoare) sau prin foraje. În cazul de față acviferul subteran este exploatat prin mai multe sonde hidrogeologice, dintre care sonda F6 – Dorna Candrenilor pare să fie cea mai interesantă datorită caracterului eruptiv.Acest fenomen impresionamt are loc în prezenta dioxidului de carbon, care migrează din adâncuri spre suprafață, pe sistemele de falii și fisuri locale.Erupțiile din sonda F6, situată în localitatea Dorna Candrenilor sunt generate de fluxul dioxidului de carbon, care are loc in doua faze: faza activă, atunci când are loc erupția apei din sondă, şi faza inactivă, atunci când apa din sondă se retrage până la o anumită adâncime de la care începe creşterea nivelului acesteia.Erupția surprinsă în data de 29.03.2022 a fost destul de violentă, coloana de apă măsurând aproximativ 12m înălțime.