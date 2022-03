Ziua Mondială a Meteorologiei, sărbătorită şi în acest an

În data de 23 martie este sărbătorită Ziua Mondială a Meteorologiei. Cu această ocazie, secretariatul Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM) de la Geneva trimite salutul său specialiştilor din lumea întreagă: „Prioritatea zero a OMM este protejarea vieţii şi a bunurilor oamenilor împotriva extremelor meteorologice, climatice şi hidrologice. În fiecare minut, în fiecare zi a anului. În acest sens, sunt foarte fericit că tema Zilei Mondiale a Meteorologiei din anul 2022 este “Avertizări şi acţiuni timpurii: Informaţii Hidrometeorologice şi Climatice pentru Reducerea Riscurilor de Producere a Dezastrelor”. Sub egida acestei teme, sunt sărbătorite marile realizari ale serviciilor meteorologice si hidrologice naţionale în domeniul îmbunătăţirii sistemelor de avertizare timpurie. De asemenea, sărbătorirea Zilei Mondiale a Meteorologiei din acest an scoate în evidenţă activitatea foarte importantă a comunităţii care activează în domeniul reducerii riscurilor implicate de dezastre, activitate menită sa convertească avertizările timpurii în acţiuni imediate. Totuşi, trebuie să fim vigilenți. Ne confruntăm cu numeroase provocări, mai ales în ceea cepriveşte atingerea obiectivului ca avertizările timpurii să ajungă la cunoştinţa celor mai vulnerabili dintre noi, care au cea mai mare nevoie de aceste avertizări, în cele mai îndepărtate locuri.Schimbările climatice sunt deja vizibile, prin manifestări de vreme extremă din ce în ce mai numeroase, peste tot în lume. Vedem că se produc valuri de căldură, secete şi incendii de pădure din ce în ce mai intense. În atmosferă există mai mulţi vapori de apă, care producprecipitaţii extreme, consecinţa fiind inundaţiile devastatoare. Încălzirea oceanului alimentează furtuni tropicale din ce în ce mai puternice, iar creşterea nivelului mărilor şi oceanelor amplifică impactul”.