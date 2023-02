A venit decizia de la TAS: FCV Farul a primit „undă verde” pentru cupele europene

Veşti bune pentru iubitorii fotbalului constănţean. Situaţia creată de fuziunea dintre cluburile FC Farul şi FC Viitorul s-a lămurit, iar „marinarii” au primit „undă verde” spre cupele europene.„Aşa cum am transmis în mod oficial de acum câteva luni de zile, clubul nostru a continuat demersul juridic referitor la dreptul de participare în competiţiile europene.În cursul zilei de ieri (n.r. - luni, 6 februarie), am primit cu satisfacţie decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, prin care se consfinţeşte că Farul Constanţa are dreptul de a solicita licenţa UEFA pentru participarea în competiţiile europene din acest an”, au transmis, marţi, 7 februarie, reprezentanţii Farului.XXXÎn derby-ul etapei a 23-a a Superligii la fotbal, disputat pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul a învins-o, cu scorul de 2-1 (2-0), pe Universitatea Craiova. O victorie mult mai clară decât o arată diferenţa de pe tabela de marcaj, graţie căreia echipa constănţeană a revenit în fotoliul de lider al clasamentului.Tânărul Adrian Mazilu a deschis rapid scorul, în minutul 7. Louis Munteanu a trimis o pasă excelentă, printre picioarele unui apărător craiovean, iar atacantul de numai 17 ani l-a învins cu un şut la colţul scurt pe experimentatul Arlauskis. Portarul lituanian avea să fie protagonistul unei gafe de proporţii, în minutul 34, când, deşi aflat în posesia mingiei, avea să-l faulteze stupid în careu pe Mihai Popescu, iar arbitrul Andrei Chivulete, după ce a analizat faza în sistemul VAR, a dictat penalty. Căpitanul Ionuţ Larie a transformat cu siguranţă lovitura de pedeapsă, dublând avantajul echipei sale.Presiunea Farului a continuat şi în partea secundă, Mazilu şi Ionuţ Cojocaru, cel din urmă la debutul în Superligă, fiind din nou foarte aproape de a înscrie, însă cei care au marcat au fost oaspeţii, la prima acţiune periculoasă, în minutul 59, prin Dan Nistor, cu un şut plasat din marginea careului. Craiova a presat în final, dar „marinarii” s-au apărat exact şi au obţinut un succes absolut meritat.FCV Farul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani, Kiki, Larie, M. Popescu, Borza, Băluţă (min. 77, Doukoure), Artean, Grameni (min. 62, Casap), Mazilu (min. 62, Cojocaru), L. Munteanu (min. 46, Sali), Morar (min. 62, Mateus).În clasament, FCV Farul ocupă primul loc, cu 51 de puncte, urmată, în ordine, de CFR Cluj (50 p), FC Rapid (45 p) şi FCSB (44 p).Etapa viitoare (duminică, 12 februarie), FCV Farul va juca, în deplasare, cu FC Argeş.