Adversar de top pentru HCDS în primul tur european. Chambery Savoie vine la Constanţa

Handbal Club Dobrogea Sud şi-a aflat adversara din primul tur european pe care îl va disputa în acest sezon.Sorții nu au fost deloc miloşi cu echipa constănţeană şi astfel în oraşul de la malul mării va veni echipa franceză Chambery Savoie. Prima manșă va fi la Constanța, în 27/28 august, iar a doua, o săptămână mai târziu, pe 3/4 septembrie.„Delfinii” au început pregătirea pentru noul sezon, în care vor evolua pentru CS Municipal Constanța, care a preluat echipa de seniori și academia de copii și juniori HC Dobrogea Sud.Echipa antrenată de George Buricea, Rudi Stănescu și Ionuț Pușcașu va susține și câteva meciuri de verificare, cu Gorenje Velenje, Celje, Krka și Nexe, în cantonamentul din Slovenia, la începutul lunii august. Alte două jocuri au fost perfectate pentru jumătatea lunii august, cu Pick Szeged și Steaua Roșie Belgrad, ambele la Sânnicolau Mare.„Mai rău era doar cu Silkeborg. Am picat cu a doua cea mai grea echipă din urnă. Avem șansa noastră, dar ei pleacă favoriți”, a declarat antrenorul George Buricea.Chambery Savoie Mont Blanc HB a încheiat pe locul 5 ultimul sezon din Starligue, după PSG, Nantes, Aix și Montpellier. Echipa antrenată de Eric Mathe are în componență internaționali valoroși, precum centrul sloven Sebastian Skube, interul stânga spaniol Alejandro Costoya sau interul dreapta brazilian Gustavo Rodrigues.Antrenorul francezilor, Eric Mathe, a ţinut să vorbească în câteva cuvinte despre meciul cu HCDS.„Sunt mulțumit că revenim în Europa. Constanța este o echipă pe care o cunoaștem puțin, dar știm că au mulți jucători de calitate. Europa ne rezervă deplasări dificile. Sperăm să trecem de primul tur și să ne continuăm parcursul pentru a ne atinge obiectivul de a juca în grupe”, a declarat tehnicianul din ţara „Cocoşului Galic”.În 2014, echipa fraților Gille a jucat contra lui HCM Constanța în grupele Cupei EHF. Toma, Buricea, Stănescu şi compania reușeau un egal în Franța și o victorie acasă și mergeau mai departe, până în turneul Final 4 de la Berlin. Cei trei mari handbaliști constănțeni fac parte acum din staff-ul echipei care se va bate, 8 ani mai târziu, cu Chambery, pentru un loc în turul 2 al EHF European League.Primul meci, cel de la Constanţa, va fi unul extrem de important. Dacă totul va decurge conform planului, Sala Sporturilor din Constanţa va fi probabil arhi-plină, iar „Delfinii” vor fi încurajaţi de suporteri aşa cum se întâmplă de fiecare dată când aceştia evoluează pe teren propriu.Francezul Micke Brasseleur a semnat de curând cu echipa de la malul mării şi va juca împotriva compatrioţilor săi.„Am ales Constanța pentru că mi-am dorit o nouă provocare, în afara Franței. Constanța mi-a oferit un contract și iată-mă aici! Sper să facem lucruri bune împreună. Și orașul îmi place mult. Mă simt bine aici, iar băieții au fost foarte buni cu mine. I-am cunoscut deja la rafting, a fost tare! Ne-am simțit excelent și cred că a fost foarte bine pentru echipă. Sigur, ne așteaptă un sezon greu, dar vrem să câștigăm împotriva tuturor. Și în Franța am jucat cu PSG sau Montpellier și uneori am câștigat. Asta îmi doresc și aici, cu Dinamo și celelalte echipe de top. Sper și în Europa să am un parcurs mai bun, pentru că în sezonul trecut, la Aix, nu am mers așa bine în EHF”, a spus acesta.