Simona Halep se relaxează în Grecia. Ce insulă a ales campioana constănţeană

După ce a participat la Wimbledon și la alte turnee importante de tenis, Simona Halep a intrat în concediu. Celebra sportiva a ales o vacanță de lux pentru a se relaxa.În urmă cu câteva zile, Simona Halep a plecat din România însoțită de soțul ei, de Toni Iuruc. Cei doi s-au îmbarcat în avion cu destinația Grecia. Au ales să se relaxeze într-o locație de lux, în Mykonos, celebra insulă a milionarilor.Acolo, Simona Halep s-a pozat în diverse ipostaze, e alături de soțul ei, dar și de prieteni. Sportiva a apărut chiar și într-o rochie elegantă, poartă și tocuri. Toate imaginile le-a postat pe Instagram, acolo unde are peste un milion de fani din întreaga lume.La aproape un an de la cununia civilă, Simona Halep și Toni Iuruc se căsătoresc religios. Nunta va fi oficiată pe timpul zilei, iar seara va avea loc petrecerea la Cazinoul Sinaia.„Mulţumesc pentru urările de casă de piatră. Da, informaţia este corectă. În noiembrie, facem nunta la Sinaia. Sperăm să fie ceva cu totul deosebit pentru noi, dar nu vreau să vorbesc mai mult. Este viaţa noastră privată.Dacă vreţi să discutaţi de tenis, vă rog s-o întrebaţi pe Simona. Ea se ocupă de partea de tenis, ea este specialista, campioana familiei”, a declarat Toni Iuruc pentru fanatik.ro.