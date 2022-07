Simona Halep se menţine în TOP 20 WTA. Constănţeanca va juca la Washington

Simona Halep a făcut un turneu remarcabil la Wimbledon, acolo unde sub comanda antrenorului Patrick Muratoglou a ajuns până în faza semifinalelor. Chiar dacă nu a reuşit să urce considerabil în clasamentul WTA, deoarece la această ediţie de Wimbledon nu s-au acordat puncte din pricina războiului din Ucraina, Halep a reuşit să se menţină pe o poziţie onorabilă.Fostul lider mondial se află în aceste momente pe locul 16 şi are 2415 puncte, iar podiumul este format din Iga Swiatek (locul 1, 8336 de puncte) Anett Kontaveit (locul 2, 4326 de puncte) și Maria Sakkari (locul 3, 4190 de puncte).Sorana Cîrstea a urcat o poziţie şi este pe 33, cu 1330 de puncte, în timp ce Irina Begu a urcat patru locuri și este pe 45. Totodată, celelalte două românce din top 100 au avansat și ele în ierarhia mondială, astfel că Jaqueline Cristian a urcat de pe 65 pe 62, cu 898 de puncte, în timp ce Gabriela Ruse a făcut saltul de pe 72 până pe locul 69, cu 838 de puncte.Parcursul bun pe care l-a avut la Wimbledon pare că vine şi în urma unor schimbări făcute de antrenorul Patrick Muratoglou.Una dintre acestea este schimbarea alimentaţiei pe care Simona o avea zilnic. „Am avut acelaşi mic dejun timp de zece zile la hotel. Ouă jumări şi un croissant cu ciocolată. La prânz, paste cu pui, pe scurt, foarte plictisitor. Seara, am avut peşte, pe care nu-l mănânc în mod normal, dar în această săptămână l-am avut în fiecare zi. Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine”, spune Simona Halep.Cu altă ocazie, Halep a spus că pastele sunt mâncarea sa preferată și este înnebunită după înghețată.Simona revine la WashingtonSimona Halep se află acum într-o binemeritată vacanţă. După aceasta ea va reveni la turneul WTA Citi Open de la Washington. Pe lista favoritelor anunțate de organizatorii americani se află nume importante.Turneul de la Washington este unul pregătitor pentru US Open, al patrulea Grand Slam al sezonului 2022 (29 august - 11 septembrie).Citi Open va avea loc în perioada 1-7 august, pe hard, are premii totale în valoare de $251.750 și face parte din categoria WTA 250. La start, pe tabloul principal vor fi 32 de sportive. Campioana en-titre este Jessica Pegula (2021).Monica Niculescu a câștigat turneul, dar în proba de dublu (alături de Yanina Wickmayer), la ediția din 2016.Organizatorii americani se laudă că vor avea (ATP 500, WTA 250) la start câștigători de Grand Slam (Andy Murray, Emma Răducanu, Simona Halep, Victoria Azarenka, Sloane Stephens și Sofia Kenin - wild card).