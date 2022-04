Noul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, cuvinte de laudă despre constănţeancă

Patrick Mouratoglou a dat cărțile pe față: „Întotdeauna am respectat-o pe Simona ca jucătoare, când juca împotriva Serenei, pentru că o consider o concurentă incredibilă. Serena avea mereu meciuri dificile cu ea. Adică Serena a învins-o de cele mai multe ori, cu excepția unui meci foarte important, care a fost finala de la Wimbledon din 2019, unde a jucat un tenis incredibil. Dar i-am respectat jocul”, a spus Mouratoglou pentru Tennis Majors.





„Știam de fiecare dată când o întâlneam că, atunci când Serena își va scădea puțin concentrarea, Simona va fi imediat deasupra ei. Așa că am respectat-o foarte mult, deși nu am cunoscut-o. Abia am vorbit cu ea vreodată. Am simțit că este o persoană foarte emotivă, dar într-un mod pozitiv. Cred că este un lucru grozav să avem emoții și să ne acceptăm emoțiile pentru că suntem oameni. Și am simțit că este inteligentă și am primit confirmarea. Este inteligentă și cu o gândire adâncă. Așa că este întotdeauna foarte interesant să discut cu ea, chiar îmi face o mare plăcere să vorbesc cu ea”, a adăugat noul antrenor al Simonei Halep, care a pregătit-o timp de 10 sezoane pe Serena Williams.





Pentru că este întotdeauna o situație delicată atunci când un antrenor își părăsește eleva pentru o rivală, Patrick Mouratoglou a ținut să clarifice că o aprecia pe Simona Halep chiar și atunci când o pregătea pe Serena Williams.Deși nu a discutat cu Halep în trecut, Mouratoglou avea respect pentru sportiva din Constanța deoarece îi făcea viața grea americancei.