Adversare puternice pentru jucătoarele române, în primul tur al Australian Open

Jucătoarele române de tenis şi-au aflat adversarele din runda inaugurală a Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfăşoară, în această perioadă, pe terenurile de la Melbourne.Astfel, conform tragerii la sorţi efectuate joi, 12 ianuarie, Irina Begu (32 ani, 28 WTA), singura româncă desemnată cap de serie (nr. 27), o va înfrunta pe chinezoaica Saisai Zheng (28 ani, fără clasament mondial la simplu). Cele două jucătoare s-au întâlnit până acum de trei ori, iar asiatica s-a impus în două rânduri, trecând ce-i drept destul de mult timp de atunci: în 2013, la Ningbo (China), şi în 2019, la Hua Hin (Thailanda). În schimb, Irina Begu a câştigat ultimul duel, cel de anul trecut, din primul tur al turneului Melbourne Summer Set 1.Toate celelalte patru românce prezente pe tabloul principal vor avea adversare de top în deschidere.Sorţii i-au scos-o-n cale Soranei Cîrstea (32 ani, 43 WTA) pe kazaha Iulia Putinţeva (28 ani, 51 WTA), incomoda jucătoare în faţa căreia a pierdut trei din cele cinci meciuri directe. În plus, Putinţeva are ascendentul ultimelor două dueluri, câştigate în 2018 (Istanbul) şi 2019 (Nurnberg).Ana Bogdan (30 ani, 61 WTA) va primi replica Annei Bondar (Ungaria; 25 ani, 79 WTA), pe care a învins-o în 2019, în primul tur la Istanbul, însă maghiara a demonstrat că oricând poate face partide fabuloase.Cea mai dificilă misiune o va avea însă Jaqueline Cristian (24 ani, 143 WTA), cotată cu şanse pur teoretice în faţa americancei Jessica Pegula (28 ani, 3 WTA, cap de serie nr. 3), aceasta fiind prima lor confruntare.La rândul său, Patricia Ţig (28 ani; 790 WTA - clasament protejat) va trebui să facă meciul vieţii pentru a trece de chinezoaica Shuai Zhang (33 ani, 24 WTA, cap de serie nr. 23).România participă cu doar cinci jucătoare la Australian Open, după ce constănţeanca Simona Halep a fost suspendată provizoriu după un test antidoping pozitiv la US Open, iar Gabriela Ruse, Irina Bara, Gabriela Talabă-Lee şi Alexandra Cadanţu-Ignatik nu au reuşit să depăşească faza calificărilor.XXXJucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu o va întâlni în primul tur al Aussie Open pe cehoaica Marie Bouzkova, cap de serie nr. 25, în timp ce britanica de origine română Emma Răducanu o va înfrunta pe Tamara Korpatsch (Germania).În schimb, japoneza Naomi Osaka, fostă numărul unu mondial, a anunţat că este însărcinată şi că nu intenţionează să revină în circuitul feminin înainte de 2024.Foto: Fcebook / Sorana Cîrstea