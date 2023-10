Agenţia Naţională pentru Sport a inaugurat turul virtual al Muzeului Sportului

Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a anunţat, luni, printr-un comunicat de presă, că a inaugurat un tur virtual al Muzeului Sportului, în cadrul Proiectului România Be Active.„Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) anunţă cu entuziasm un proiect inovator - Turul Virtual al Muzeului Sportului - bazat pe o colaborare realizată în cadrul Proiectul România Be Active - Săptămâna Europeană a Sportului. Alături de PanoRender, startup axat pe dezvoltarea de medii virtuale captivante, am realizat un tur virtual remarcabil al Muzeului Sportului din Bucureşti, care aduce la viaţă istoria sportului românesc într-un mod captivant şi educativ. Turul virtual al Muzeului Sportului reprezintă un pas semnificativ în îmbunătăţirea accesului la educaţia sportivă şi la istoria sportului românesc. Acesta le oferă vizitatorilor o experienţă interactivă şi informativă de neuitat, permiţându-le să urmărească expoziţiile virtuale şi să interacţioneze cu exponatele într-un mod captivant”, precizează sursa citată.Prin tehnologia folosită a fost posibilă aducerea ambasadorilor sportului românesc în cadrul turului virtual pentru a povesti despre parcursul lor. Ana-Maria Popescu, Vali Caciuriac, Anişoara Cuşmir, Otilia Bădescu, Marian Drăgulescu, Lăcrămioara Perijoc, Roxana Bacşiş, Monica Roşu, Filip Ghiorghi şi Alina Dumitru oferă astfel informaţii inedite despre drumul către medalii.