România a strălucit cu Andorra. Ianis Hagi a înscris şi s-a dezlănţuit

Naţionala de fotbal a României a devenit liderul Grupei I a preliminariilor EURO 2024 după ce a învins Andorra cu scorul de 4-0 (3-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti.Tricolorii au obţinut cea mai clară victorie a lor din această campanie, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (23), Ianis Hagi (28), Răzvan Marin (44 - penalty) şi Florinel Coman (50).Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat în conferinţa de presă susţinută după victoria cu Andorra (scor 4-0) din preliminariile EURO 2024, că în acest meci cel mai important lucru era rezultatul, iar acum jucătorii săi trebuie să rămână cu picioarele pe pământ înaintea ultimelor două partide din această campanie.„Sunt multe lucruri bune, dar azi, înainte de orice, era important rezultatul, punctele. Acum trebuie să rămânem concentraţi total, cu picioarele pe pământ. Au fost momente bune, am ţinut acceleraţia apăsată din primul până în ultimul minut şi nu am tratat jocul superficial. De asemenea, mă bucur pentru debutul lui Bîrligea, pentru golul în premieră al lui Florinel Coman, precum şi de revenirea cu gol a lui Ianis Hagi. Ştiam că adversarii te bagă într-un joc de uzură, de intensitate dusă la limita regulamentului. Însă noi am răspuns cu fotbal. Am adus multe mingi în careu, deşi adversarii s-au apărat şi cu 10 jucători. Vreau să transmit mulţumiri din partea mea, a staff-ului, a familiei echipei naţionale acestor copii minunaţi. Copiii României care astăzi pe mine efectiv m-au fascinat pentru că ne-au adus o energie incredibilă şi au trăit fiecare moment din acest joc”, a afirmat selecţionerul.El a menţionat că ar fi fenomenal ca prima reprezentativă să încheie neînvinsă campania de calificare la EURO 2024.„După egalul nostru cu Belarus am făcut tragedie. Noi tot timpul ne dorim maximum, dar nu ne iese mereu. În fotbal se întâmplă lucruri. Se poate spune că azi am bătut o echipă care nu ne-a pus probleme. Dar Andorra a marcat împotriva celor din Kosovo, apoi şi cu Israel, şi cu Elveţia, doar împotriva noastră nu a marcat. Mai avem o acţiune, de aceea apelul meu este să fie pace şi să se joace toate meciurile pe teren şi să producem puncte până la final. Să încheiem campania fără înfrângere ar fi fenomenal pentru noi toţi”, a explicat tehnicianul.Fotbalistul echipei naţionalei a României, Ianis Hagi, a declarat după victoria cu Andorra, scor 4-0, în preliminariile EURO 2024, că el şi colegii săi îşi permit să spună că depind doar de ei ţinând cont că au urcat pe prima poziţie a clasamentului Grupei I.„E o victorie normală, trebuia să câştigăm şi am reuşit, asta e cel mai important. Am reuşit să îi desfacem şi să le dăm gol foarte repede, iar apoi a trebuit să ţinem piciorul pe acceleraţie până la final. Jocul a fost bun şi cu Belarus, ca posesie, am dominat, doar că nu am fost lucizi în faţa porţii atunci. Asta e diferenţa între cele două jocuri. Acum ne permitem să spunem că suntem la mâna noastră. Aşa că încercăm să ne concentrăm doar pe ce avem noi de făcut şi să ne uităm mai puţin la adversari. Să ne gândim la primul loc? O luăm pas cu pas, avem două meciuri grele. Sigur, am câştigat cu 4-0, dar rămânem echilibraţi”, a menţionat Hagi.