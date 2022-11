Amendă de 11.250 de lei pentru FCV Farul, după incidentele de la meciul cu Rapid

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, la ultima sa şedinţă, să sancţioneze clubul FCV Farul Constanţa, liderul Superligii, cu o amendă de 11.250 de lei, pentru incidentele de la meciul cu Rapid Bucureşti.„FC Rapid vs. FCV Farul Constanţa - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC Rapid cu penalitate sportivă de 7.500 lei.În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.b, raportat la 83. 2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportiva de 7.500 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul FCV Farul Constanţa va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în decizia publicată pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.Aceasta este cea de-a doua sancţiune încasată de gruparea de pe litoral, după cea de luna trecută, când Farul a primit o amendă de 12.500 pentru incidentele produse la meciurile cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi Universitatea Cluj.XXXDoi dintre componenţii de bază ai lotului Farului, mijlocaşii Andrei Artean şi Constantin Grameni, şi-au prelungit contractele cu gruparea de pe litoral.Andrei Artean, unul dintre cei mai vechi şi totodată constanţi jucători, a semnat un nou contract valabil pentru încă doi ani, până la finalul sezonului 2024-2025, în timp ce Constantin Grameni, care a înscris trei goluri şi a furnizat coechipierilor trei pase decisive în această stagiune, va îmbrăca tricoul alb-albastru până la finalul sezonului 2026-2027.La rândul său, atacantul Denis Alibec a precizat că va rămâne la Constanţa cel puţin până la finalul sezonului.„Sunt jucătorul Farului, este echipa mea de suflet, cu siguranţă voi rămâne aici până la vară, nu mă gândesc la plecare. La vară, dacă va fi o ofertă din străinătate, vom vedea”, a declarat Denis Alibec.XXXÎn etapa a 17-a a Superligii, FC Farul va primi vizita ultimei clasate, CS Mioveni. Partida, prima a returului în faţa propriilor suporteri, se va disputa vineri, 4 noiembrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.Foto: farulconstanta.com