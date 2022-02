Baschet / 15.000 de euro donaţi de semifinalistele Cupei României pentru cauze umanitare şi sociale

Federaţia Română de Baschet a decis să răsplătească participantele la turneul Final Four al Cupei României la baschet masculin, care se va disputa la Craiova, în perioada 15-17 februarie, cu premii în bani, echipele urmând să doneze integral sumele.„Fiecare dintre participantele la turneul Final Four a fost invitată să identifice un caz umanitar sau social în comunitatea locală, acestea urmând să fie anunţate în zilele urmatoare.Câştigătoarea Cupei României va primi 5.000 de euro, finalista - 4.000 euro, în vreme ce învinsele din semifinale vor fi răsplătite cu câte 3.000 euro”, au precizat reprezentanţii Federaţiei Române de Baschet.Cele patru echipe participante la competiţia din Bănie sunt SCM U Craiova, CSM Galaţi, CSO Voluntari şi U-BT Cluj-Napoca.Aceasta este a doua acţiune a Federaţiei Române de Baschet care se desfăşoară sub sloganul „Joc baschet pentru tine!”, după premiile în bani donate de cele mai bine clasate echipe feminine la Cupa României de baschet 3x3, în luna decembrie a anului trecut.Foto: Facebook / U-BT Cluj-Napoca