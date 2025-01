Bogdan Matei: „Trebuie să facem echipă pentru sportul de performanţă”

Noul preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a preluat mandatul de conducere a instituţiei de la Elisabeta Lipă, cea care i-a transmis că se aşteaptă să dubleze la JO de la Los Angeles numărul de nouă medalii olimpice obţinute la Paris.„Sunt foarte mândră de rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice de la Paris. Los Angeles-ul se apropie cu paşi repezi şi ne dă speranţe că putem fi mai sus decât locul 23 pe care ne-am aflat la Paris. Dar pentru asta trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să muncim mai mult şi să ne iubim mai mult, pentru că sportul în momentul de faţă este foarte dezbinat. Fiecare este în legea lui şi normal că nici rezultatele nu au cum să apară.I-am lăsat moştenire şi cele nouă medalii obţinute la Jocurile Olimpice de la Paris, cu obligaţia să-mi dea o poză cu viitorii medaliaţi de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles şi să dubleze numărul medaliilor”, a declarat Elisabeta Lipă în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul ANS.La rândul său, Bogdan Matei şi-a exprimat speranţa că va colabora la fel de bine cu Elisabeta Lipă, care a preluat conducerea Federaţiei Române de Canotaj, ca şi în perioada în care el era preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport din Senatul României.„Sunt tare fericit că am acest privilegiu de a prelua mandatul de la Elisabeta Lipă şi vă asigur că împreună vom face aceeaşi echipă, pentru că este nevoie în sportul românesc să faci echipă pentru sportul de performanţă şi nu numai”, a declarat Matei.Două procese de reorganizareTotodată, Elisabeta Lipă i-a transmis noului preşedinte al ANS că nu îi va fi uşor să conducă această instituţie după cele două procese de reorganizare în urma căreia au rămas angajaţi doar 135 de oameni.„Nu este o agenţie uşor de condus, pentru că vorbim de peste 3.000 de oameni în teritoriu, de 48 de cluburi sportive, 42 de direcţii, vorbim despre Şcoala de antrenori, despre Institutul de cercetare, iar aparatul central este foarte mic, pentru că agenţia a trecut prin două reorganizări şi am rămas în jur de 135 de persoane. Foarte puţin ca să poţi să gestionezi activitatea asta. Şi împreună am reuşit să facem lucruri la care poate nici nu m-am gândit că le putem face”, a afirmat Elisabeta Lipă.