Cea mai importantă săptămână din an pentru HC Dobrogea Sud. "Trebuie să fim în formă!"

Săptămână extrem de importantă pentru handbaliştii de la HC Dobrogea Sud, care se pregătesc să lupte pe două fronturi, pentru trofeul Cupei României şi pentru medaliile de bronz ale Ligii Naţionale. Se anunţă bătălii dure, mai ales în turneul final de la Constanţa.HC Dobrogea Sud a intrat în săptămâna evenimentului de final de sezon. Turneul Final Four al Cupei României este programat, în week-end-ul 14-15 mai, la Sala Sporturilor din Constanţa, însă, până atunci, „delfinii” mai au de sărit un hop. Miercuri, 11 mai, de la ora 18.00, ei îşi fac „încălzirea” cu Universitatea Cluj. Şi în campionat şi în cupă, victoriile - obligatorii! - le deschid porţile spre Europa.„Este cea mai importantă săptămână din acest an. Trebuie să ne concentrăm şi să dăm tot ce putem din noi. Am muncit un an întreg, iar acum, la final, când trebuie să luăm «mierea», trebuie să fim în formă.Va fi foarte greu. Avem, mai întâi, un meci cu Clujul. Ei vor retrograda, dar sunt convins că vor veni la Constanţa să joace bine, să lase o impresie frumoasă. În plus, îmi doresc să joace toţi componenţii lotului, să le dau minute, pentru că sunt trei meciuri într-o săptămână. La ce lot avem, e foarte mult pentru noi. Iar ultimele două meciuri, din Final Four-ul Cupei României, se joacă în mai puţin de 24 de ore”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul principal al HC Dobrogea Sud, George Buricea.Meciul HC Dobrogea Sud - Universitatea Cluj, contând pentru etapa a 25-a a Ligii Naţionale, se joacă miercuri, 11 mai, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, şi va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a clubului constănţean, de HCD TV.Turneul Final Four al Cupei României va avea loc în zilele de 14 şi 15 mai. HC Dobrogea Sud o va înfrunta în semifinale pe CSA Steaua Bucureşti, sâmbătă, 14 mai, de la ora 15.30, miza fiind calificarea în marea finală, programată duminică, 15 mai, de la ora 18.00.În cealaltă semifinală, faţă în faţă se vor afla CS Dinamo Bucureşti, deţinătoarea en-titre a trofeului, şi CS Minaur Baia Mare.Turneul va fi transmis în direct la TVR.XXXEchipa masculină de handbal CS Minaur Baia Mare s-a impus la limită, cu scorul de 25-24 (10-10), în faţa celor de la CSM Focşani, într-o partidă disputată în deplasare, restanţă din etapa a 20-a a Ligii Naţionale.În urma acestei victorii, formaţia maramureşeană a urcat pe locul patru în clasament, în timp ce HC Dobrogea Sud a coborât pe poziţia a cincea, însă, prin jocul rezultatelor, echipa constănţeană păstrează şanse de a încheia stagiunea pe podium.Clasamentul după 24 de etape: 1. CS Dinamo Bucureşti (64 puncte), 2. CSA Steaua Bucureşti (56 p), 3. AHC Potaissa Turda (55 p), 4. CS Minaur Baia Mare (55 p), 5. HC Dobrogea Sud (54 p).Foto: Handbal Club Dobrogea Sud