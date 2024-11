Constănţeanul Cristian Tranulea, cu gândul la o nouă medalie mondială la înot în ape îngheţate

Sportivul Cristian Tranulea nu se dezminte şi continuă să lupte pentru visul său, acela de a fi medaliat la Campionatul Mondial din Italia, de la Molveno, care va avea loc la începutul anului 2025, mai exact pe 14 ianuarie. Până atunci însă, constănţeanul se pregăteşte intens pentru un concurs foarte important, care se va desfăşura în Olanda, la Amsterdam, pe 14 şi 15 decembrie 2024.„Cursa din Amsterdam se desfășoară pe canalele orașului şi este la cea de-a VI-a ediție și se întinde pe 2 zile, 14 și 15 decembrie. Acolo, rivalul meu numărul unu este campionul național al Olandei, dar plec din poziție de favorit în toate cele trei probe. Pe hârtie, cel puțin. Totuși nu o să-mi centrez pregătirea pe asta şi o să merg în condiții de maximă tensiune. Nu întrerup sala, nu reduc volumul de antrenament, o să merg destul de obosit și de stresat acolo pentru a valorifica competiția. Este ca un fel de antrenament suprem înainte de Molveno”, a explicat pentru Cuget Liber Cristian Tranulea.Aşadar, Cristian Tranulea nu pune presiune pe el înainte de concursul de la Amsterdam, însă va trata competiţia la cel mai serios mod, fiind un profesionist desăvârşit.Indiferent de rezultatul cursei de la Amsterdam, pentru constănţean competiţia supremă rămâne Campionatul Mondial de la Molveno.„După Amsterdam o să trec pe revenire pentru a pleca pe un fond de odihnă la Molveno. Vom vedea ce va fi la Amsterdam. Eu zic că înot extrem de bine în ultima perioadă şi voi căpăta un moral bun pentru Molveno. Dacă mă fereşte Dumnezeu de accidentări sau de vreo eventuală răceală, eu zic că la Molveno va fi tare de tot. Obiectivul meu pentru Mondialul din Italia este să îmi iau recordul european înapoi. Până acum era al meu, momentan nu mai este. Am mici emoţii pentru că m-am montat extrem de bine, dar recunosc că îmi este şi frică să nu fie prea târziu. Pe de altă parte, îmi văd timpii în bazin şi mai am două luni în faţă şi cred că deja sunt extrem de bine pregătit. Abia aştept să iau startul!”, a mai spus Cristian Tranulea.Sportivul de la malul mării este extrem de ambiţios şi a demonstrat acest lucru în competiţiile anterioare la care a participat.Tranulea este deja vicecampion mondial la înot în ape îngheţate, reuşind acest lucru la începutul acestui an, în Franţa, la Samoens.Acest lucru îl face să se afle printre favoriţi şi să atace, de ce nu, medalia supremă de aur la Mondialul din Italia de la începutul anului 2025.Până atunci, aşa cum îi place şi lui să spună, continuă pregătirea cu foarte multă perseverenţă.Antrenamentele pentru aceste tipuri de concursuri nu sunt deloc simple, mai ales ca ele se desfăşoară într-o apă care este extrem de rece.Chiar şi aşa, Cristian Tranulea a dovedit că se descurcă foarte bine şi că este, practic, speranţa României la o medalie cât mai strălucitoare.