Cristian Tranulea, omul apelor îngheţate. Constănţeanul se pregăteşte pentru Europenele de la Oradea

Se spune de cele mai multe ori că oamenii de la malul mării sunt predestinaţi pentru a fi atraşi de sporturi de apă. Este un aspect perfect normal şi lucrul acesta este demonstrat an de an de specialiştii în domeniu. Constanţa, oraş port, la Marea Neagră, a dat de-a lungul timpului oameni dedicaţi nataţiei. Desigur, nu putem uita de marele Răzvan Florea sau de profesorul Octavian Tileagă.De această dată, prim-planul în sportul de apă constănţean îl deţine Cristian Tranulea, un sportiv desăvârşit care a demonstrat în cei aproape 20 de ani de carieră că pentru el nu există prea multe limite.Cristian Tranulea se pregăteşte acum pentru o competiţie extrem de importantă, şi anume Campionatul European de Înot în Ape Îngheţate.Acesta va avea loc la Oradea, în perioada 1-4 februarie, iar Cristian Tranulea este hotărât să pună mâna pe medalia de aur, mai ales că este şi principalul favorit.Pe lângă acest aspect, Tranulea a mai participat la o astfel de competiţie, în Franţa, acolo unde şi-a adjudecat locul al doilea, obţinând medalia de argint.„Teoretic, sunt favorit, dar nu va fi ușor pentru că sunt mulți sportivi puternici, care s-au orientat către înotul în ape înghețate în ultimul an. Am cel mai bun timp la categoria mea de vârstă și al treilea la general, unde sunt depășit doar de doi polonezi. Am decis să mă concentrez pe 50 metri liber și m-am retras din celelalte probe individuale, pentru că îmi doresc să câștig titlul european. Probabil că voi lua startul și la ștafeta de 4×50 metri liber, unde ne propunem să obținem o medalie pentru România”, a transmis Cristian Tranulea.Sportivul de pe litoral rămâne un fenomen, mai ales că în vara anului trecut declara pentru „Cuget Liber” că s-a apucat de înot din cauza unor probleme de sănătate.Competiţia de la Oradea va avea loc în bazinul Aqua Park Nymphaea, în aer liber, iar recuperarea după concurs va avea loc într-un alt bazin acoperit aflat la o distanţă relativ mică de locul concursului.Cristian Tranulea s-a antrenat în diferite moduri pentru acest super-concurs şi este foarte încrezător că va ocupa prima treaptă a podiumului.El înoată foarte des iarna în mare, dar şi în Dunăre, lucruri pe care unii oameni le consideră periculoase. Mai mult decât atât, Cristian Tranulea a sărit să prindă Crucea la Medgidia, în ziua de Bobotează, şi nu a avut nici cea mai mică problemă să reuşească acest lucru.În trecut, Tranulea a înotat până la epava Evanghelia de ca Costineşti, reuşind să se urce pe aceasta.Chiar dacă la acel moment au apărut mulţi contestatari pe reţelele de socializare, Cristian Tranulea spune că nu a greşit cu nimic şi nimeni nu îl putea opri să facă acest lucru.Rămâne de văzut dacă sportivul de pe litoral va reuşi să cucerească medalia de aur la prestigioasa competiţie şi să aducă cinste şi glorie oraşului Constanţa.