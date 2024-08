CSM Constanţa a terminat cu o victorie stagiul de pregătire din Slovenia

Handbaliştii de la CSM Constanţa îşi încarcă în această perioadă bateriile în vederea noii stagiuni care stă să înceapă. Formaţia de la malul mării va lupta pe trei fronturi - campionat, Cupa României, cupele europene -, aşa că are nevoie de forţă!CSM Constanţa a încheiat cu o victorie stagiul de pregătire din Slovenia, scor 33-26 (16-8) cu RK Gorenje Velenje, chiar pe terenul adversarei, Sala Roşie din Velenje.Vicecampioana României a câştigat clar duelul cu campioana Sloveniei, iar handbaliştii constănţeni i-au făcut cadoul perfect antrenorului George Buricea, care a împlinit 45 de ani chiar în ziua meciului!Pentru CSM Constanţa, au evoluat: Vasile, Rusu, Preda - Aliokhin 6 goluri, Andrei 4, Drăgan 3, Nikolic 3, Komogorov 3, Buzle 3, Nistor 3, Szasz 2, Ravnic 2, Căbuţ 1, Chikovani 1, Stankovic 1, Ştefan 1, Ilie, Ungureanu, Murtaza.A fost cea de-a patra victorie în tot atâtea meciuri amicale disputate în cadrul cantonamentului, după cele cu MRK Krka (scor 35-25), MRK Cakovec (41-30) şi selecţionata regiunii chineze Jiangsu (28-22).De remarcat faptul că antrenorul George Buricea nu s-a putut baza în Slovenia pe unul dintre jucătorii de bază, pivotul Gaston Mourino, aflat la Jocurile Olimpice de la Paris cu naţionala Argentinei.Derby-ul cu Dinamo, pe 24 august, în SupercupăCSM Constanţa va debuta oficial în noul sezon competiţional contra campioanei Dinamo Bucureşti, pe 24 august, în Supercupa României.Sorţii au decis meciurile turneului final, care va fi găzduit de Sala Polivalentă din Piteşti, pe 24 şi 25 august. CS Minaur Baia Mare şi AHC Potaissa Turda vor juca prima semifinală, de la ora 14.30, iar principalele favorite, campioana CS Dinamo Bucureşti şi vicecampioana CSM Constanţa, se vor întâlni în cea de-a doua semifinală, de la ora 17.30.Un „clasic” al handbalului masculin românesc din ultimele sezoane, care a depăşit graniţele în acest an, când CSM Constanţa şi Dinamo s-au duelat şi în faza principală din EHF European League.Cele două semifinale de sâmbătă, 24 august, şi finalele, programate duminică, 25 august, vor fi transmise în direct de Pro Arena.În octombrie, echipa constănţeană va debuta şi în grupele EHF European League, competiţie în care se anunţă un sezon spectaculos. CSM va evolua juca în Grupa D, alături de Bidasoa Irun, vicecampioana Spaniei, KGHM Chrobry Glogow (Polonia), fosta adversară din ediţia trecută, şi de câştigătoarea „dublei” dintre Maritimo da Madeira Andebol SAD (Portugalia) şi Ystads IF HF (Suedia).Meciurile se vor disputa pe 8, 15, 22 şi 29 octombrie, 19 şi 26 noiembrie. Primele două clasate se vor califica în Main Round, sistemul competiţional fiind acelaşi din sezonul trecut, cu play-off, sferturi de finală şi Final 4.