CSM Constanţa, debut în faţa propriilor suporteri, în Liga Naţională de baschet masculin

CSM Constanţa debutează în noul sezon al Ligii Naţionale de baschet masculin pe teren propriu. Vor fi multe dueluri spectaculoase pe parchetul Sălii Sporturilor, care, cu siguranţă, vor face tribunele neîncăpătoare.Federaţia Română de Baschet a comunicat programul Ligii Naţionale masculine, iar primul meci pentru echipa condusă de Dan Fleşeriu va fi în data de 23 septembrie, când, la Sala Sporturilor din Constanţa, adversara „gladiatorilor” va fi CSM Târgu Mureş.În turul campionatului, formaţia de pe litoral va mai susţine meciuri pe teren propriu cu CSM Focşani, CSM Oradea, SCM U Craiova, CSM Ploieşti şi CS Vâlcea, iar anul 2023 se va încheia cu un super meci, în compania celor de la CSU Sibiu.Liga Naţională se reia în 2024, pe 6 ianuarie, dată în care CSM Constanţa va juca, în deplasare, cu SCM U Craiova, urmând apoi să dispute ultimul meci din faza sezonului regulat împotriva celor de la FC Argeş Basketball Piteşti, pe 13 ianuarie.CSM Constanţa va lupta şi în cea de-a doua competiţie internă: Cupa României, ediţia 2023/2024. Ca şi în sezonul precedent, Cupa va fi în primă fază organizată în formatul grupelor, CSM Constanţa fiind repartizată în Grupa F, alături de CS Vâlcea şi CSU Sibiu.Primul tur va avea loc pe 15/17 septembrie, iar Constanţa va fi gazda turneului Grupei F. Mai departe se califică primele clasate din grupe şi două ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun coşaveraj.Va fi al doilea an consecutiv când Constanţa va găzdui o grupă din Cupa României.Noua „tripletă americană”În vederea noii stagiuni, conducerea clubului de pe litoral a efectuat şi câteva transferuri.Astfel, după o experienţă de un an în Lituania, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Lietkabelis, Jorden Duffy a ales să vină la Constanţa. Americanul se află la al patrulea sezon în Europa, evoluând pentru echipe precum BC Komarno, KK Metalac Valjevo şi Lietkabelis, cu care a încheiat pe podium. În vârstă de 26 de ani, înalt de 1.85 m, Duffy evoluează pe poziţia 1. La nivel de colegiu, a evoluat pentru North Texas Mean Green timp de două sezoane.Un alt jucător care soseşte în premieră la Constanţa este americanul Kyndahl Hill, în vârstă de 28 de ani, aflat la al şaptelea sezon european în cariera sa profesionistă. Este absolvent şi fost jucător al celor de la Weber State, în NCAA, echipă pentru care nu a lipsit niciun meci în cariera sa, fiind prezent în toate cele 130 de partide disputate în cei patru ani de colegiu. Din 2017, de la încheierea colegiului, Kyndahl a jucat numai în Europa, la BC Zaporizhye, BC Kyiv, Atlante Eurobasket Roma sau Urania Milano, în Italia.Noua „tripletă americană” este completată de Bryan Griffin, care va evolua pentru prima dată în Liga Naţională. În vârstă de 25 ani, înalt de 2.03 m, pivotul american a mai jucat pentru Salon Vilpas, în Finlanda, în Korisliiga şi Basketball Champions League, dar şi în Germania, pentru MLP Academics Heidelberg. Este absolvent al Universităţii Xavier, jucând în primii ani de NCAA pentru Mercy, fiind transferat apoi de Xavier Musketeers în ultimul an ca senior. În Finlanda, Griffin a fost printre cei mai buni recuperatori ai echipei, având un aport ofensiv ieşit din comun pentru postul său.