Daniel Pancu face mai multe schimbări la România U21

Daniel Pancu (46 de ani) a anunțat că la următoarea acțiune a naționalei României U21 vor apărea mai multe schimbări în lot.Nemulțumit de cum a arătat echipa la debutul în preliminariile EURO U21 2025, eșec 2-3 în Albania, unde România a condus cu 2-0, Daniel Pancu este pregătit să schimbe considerabil echipa pentru următoarea acțiune.„Cu siguranță vor fi schimbări… patru-cinci. Sunt nemulțumit de echipa care a început. Am fost dezamăgit. Poate nici eu nu am fost inspirat. De fapt, dacă am pierdut, sigur nu am fost inspirat”, a anunțat Daniel Pancu, la Liga Digi Sport.Pentru România U21 urmează meciurile cu Armenia, 13 octombrie, și Finlanda, 17 octombrie, ambele pe teren propriu.De asemenea, Daniel Pancu a transmis că nu a trecut nici acum peste eșecul cu Albania, pe care o vedea principala contracandidată la locul doi în grupa din care mai fac parte Elveția, Muntenegru, Finlanda și Armenia.„Jucăm acasă, avem nevoie, pentru că am pierdut o șansă mare. Am trecut greu, pentru că antrenorul rămâne bătut o lună și ceva. Am pierdut o șansă mare. Pe Albania o vedeam principala contracandidată la calificare”, a transmis Daniel Pancu.