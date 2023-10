Liviu Ciobotariu: „Avem nevoie de un restart, de un rezultat pozitiv în meciul cu CFR Cluj”

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, miercuri, că formaţia sa are nevoie de un rezultat pozitiv în meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un restart după evoluţiile slabe din ultima perioadă.„Este un joc foarte important, pentru că venim după o serie de meciuri neconcludente, şi ca exprimare, şi ca rezultate, şi avem nevoie de un restart, de un rezultat pozitiv cu CFR. Trebuie să ne apropiem de primele şase locuri pentru că obiectivul nostru este de a intra în play-off, iar în ultimele partide nu am reuşit să adunăm puncte. Trebuie să ne recăpătăm moralul, iar joi, cu CFR Cluj, e o ocazie să ne revenim. Avem nevoie să fim mai umili, să ştim să suferim, să fim mai pragmatici, dar cuvântul de bază este 'atitudinea', atitudinea potrivită pentru un meci de nivel înalt”, a spus tehnicianul într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului covăsnean.„CFR Cluj este o echipă puternică, o echipă solidă, care deşi a făcut multe schimbări în lot practică un fotbal foarte bun. Este o echipă omogenă, dar noi mergem să câştigăm pentru că suntem datori faţă de noi înşine, faţă de suporteri şi faţă de conducerea clubului. E un meci cu miză mare şi cu siguranţă vom arăta bine la acest joc. Eu am încredere în jucătorii mei, chiar dacă trecem printr-un moment greu. În viaţa unei echipe se întâmplă oscilaţii de formă, însă avem capacitatea de a ieşi din această situaţie”, a adăugat Ciobotariu.Fundaşul Florin Ştefan a declarat, la rândul său, că este important ca el şi colegii săi să depăşească momentele dificile pe care le traversează.„Nu trecem printr-o perioadă bună, dar asta trebuie să ne motiveze pentru a merge la Cluj să câştigăm. Într-un campionat nu poţi să ai numai momente bune, mai treci şi prin unele mai dificile. Dar e important este să ne depăşim, să mergem mai departe”, a menţionat Florin Ştefan, fost jucător la CFR.Echipa de fotbal Sepsi OSK întâlneşte formaţia CFR Cluj, joi, de la ora 20:00, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-o partidă restanță contând pentru etapa a 5-a a Superligii.