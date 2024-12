Dinamo Bucureşti, egalată dramatic de Sepsi OSK, 1-1, în Superligă

Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din capitală, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.Dinamo a deschis scorul prin autogolul lui Branislav Ninaj (38), după ce portarul Roland Niczuly respinsese centrarea lui Hakim Abdallah. La acest scor, Dinamo era lider în Superligă.Sepsi OSK a egalat in extremis, prin Denis Haruţ (90+9 - penalty), după ce Maxim Sivis l-a faultat pe olandezul Michael Breij.Dinamo a avut o bară, prin Dennis Politic (13), iar Cătălin Cîrjan a ratat şi el o ocazie bună (31).Ninaj a mai fost de două ori în prim plan, în min. 29, când a reluat din câţiva metri, iar Alexandru Roşca a respins cu un reflex, şi în min. 49, când Marius Coman a marcat pentru oaspeţi, dar golul a fost anulat de arbitrajul video, pentru ofsaid la fundaşul slovac.Sepsi OSK e neînvinsă de şapte etape, în care are patru victorii şi trei egaluri. Dinamo nu a pierdut de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. În tur, scorul a fost identic, 1-1.