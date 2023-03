Egal dramatic între CSM Constanţa şi Potaissa Turda. „Am avut un gol perfect valabil”

Echipa de handbal masculin a celor de la CSM Constanța a oferit unul dintre cele mai intense și dramatice meciuri ale sezonului în Liga Zimbrilor, în compania Potaissei Turda, în „Sala Iftimie Ilisei” din Medgidia. S-a terminat egal, 27-27 (12-14), după un adevărat thriller, care a ținut cu sufletul la gură suporterii până în ultimele secunde.Handbaliștii antrenați de George Buricea și Ionuț Pușcașu au recuperat dezavantajul de la pauză și au condus cu două goluri pe final, însă n-au reușit să se desprindă în câștigători.Vasile a înscris din poartă în poartă, la ultima fază a meciului, dar sirena anunțase deja încheierea timpului regulamentar!Au evoluat: Vasile, Rusu, Preda – Komogorov 5 goluri, Stankovic 4 (3x7m), Brasseleur 4, Nistor 3, Drăgan 3, Susanu 2, Andrei 2 (2), Nikolic 1, Caba 1, Ravnic 1, Chikovani 1. CSM Constanța rămâne pe locul 2, cu două puncte peste Minaur, și merge în etapa următoare la Buzău. Meciul va fi sâmbătă, 1 Aprilie, de la ora 15.45, în direct la Pro Arena.La finalul meciului, antrenorul George Buricea a fost extrem de supărat din cauza faptului că echipa sa nu a câştigat. Mai mult decât atât, tehnicianul acuză arbitrajul şi spune că la ultima fază Constanţa a avut un gol perfect valabil. Totodată, el acuză faptul că brigada de arbitrii a luat foarte multe decizii împotriva celor de la CSM şi lucrur acesta i-a dezavantajat pe jucătorii de la malul mării.„Egal acasă cu Turda, după un meci în care ni s-a anulat un gol perfect valabil în ultima fază și în care am avut parte de multe decizii nefavorabile. Am obosit să vorbesc despre arbitraj, simt că nu mai am putere, însă mai rar mi-a fost dat să văd așa ceva: anularea unui gol clar ca lumina zilei să fie influențată de un oficial constănțean cunoscut în lumea handbalului ca fiind arbitrul de casă al domnului președinte de la Turda. Anul trecut, ni s-au furat pe față 2 puncte uriașe cu Dinamo chiar la Constanța, într-un meci la care, la masa oficială, erau doar constănțeni. Nu cerem ajutorul oficialilor de handbal din orașul nostru, ci le cerem doar să fie corecți. E șocant, dar cam așa arată misiunea noastră: suntem împotriva tuturor. Cu astfel de arbitraje în meciurile decisive și cu imposibilitatea de a juca meciurile de acasă în Sala Sporturilor”, a acuzat tehnicianul echipei din orașul de la malul mării.În urma acestui rezultat CSM Constanţa are 51 de puncte în clasament şi se află pe locul al doilea. De partea cealaltă, Potaissa Turda este pe locul 7, cu 36 de puncte.Pentru CSM Constanţa a fost o perioadă foarte dificilă mai ales prin prisma faptului că a jucat mai multe meciuri programate pe teren propriu la Medgidia. În tot acest timp Sala Sporturilor din Constanţa a fost ocupată cu alte competiţii, ultima fiind Campionatul Naţional de Gimnastică.