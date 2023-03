În cursa spre titlul de vicecampioană! CSM Constanţa, victorie categorică în Cetatea de Scaun

Handbaliştii de la CSM Constanţa continuă seria victoriilor în Liga Naţională. Formaţia de pe litoral s-a impus cu un scor categoric, 28-19, în deplasarea de la Suceava şi se menţine pe poziţia secundă în clasament, la o „lungime” distanţă de CS Minaur Baia Mare.Disputată în Cetatea de Scaun, partida dintre CSU din Suceava şi CSM Constanţa a stat sub semnul echilibrului numai în primele 20 de minute, după care echipa antrenată de George Buricea şi Ionuţ Puşcaşu a accelerat, a marcat patru goluri consecutiv şi s-a desprins la 10-5.Până la pauză, constănţenii şi-au majorat avantajul, 14-8, iar în repriza secundă, lucrurile s-au derulat pe aceleaşi coordonate, victoria nestând niciun moment sub semnul întrebării.Pentru CSM Constanţa, au evoluat: Vasile, Rusu, Preda - Brasseleur 6 goluri, Drăgan 5, Stankovic 5, Nistor 4 (3x7 m), Andrei 3 (3x7 m), Komogorov 3, Ravnic 1, Nikolic 1, Susanu, Caba, Chikovani, Teodor Ştefan, Ilie.Având punctele deja asigurate, Constanţa a „tras cu ochiul” şi spre Baia Mare, acolo unde faţă în faţă s-au aflat localnica CS Minaur, principala contracandidată în bătălia pentru titlul de vicecampioană, şi HC Buzău. O partidă încrâncenată, în care oaspeţii au pus mari probleme, 20-20 indicând tabela în minutul 54. Ultimele şase minute au fost gestionate mai bine de maramureşeni, care s-au impus cu 25-22.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: CSA Steaua Bucureşti - SCM Politehnica Timişoara 42-37, CSM Vaslui - CSM Bacău 25-24, CSM Focşani - CSM Odorheiu Secuiesc 28-28 (oaspeţii au marcat golul egalării prin Milosevic, din aruncare de la 7 metri, în ultima secundă!).Meciul CSM Oradea - CS Dinamo Bucureşti, scor 28-38, s-a disputat în devans.Cu 15 victorii în 20 de etape, CSM Constanţa se menţine pe locul al doilea în clasament (47 p), cu un punct peste Minaur (46 p). CS Dinamo este lideră autoritară (60 p) şi nu mai poate pierde cununa cu lauri, iar în „zona euro” mai sunt CSA Steaua Bucureşti (locul 4 - 37 p), CSM Focşani (locul 5 - 37 p) şi CSM Bucureşti (locul 6 - 36 p, un joc mai puţin disputat).În sportul pe semicerc, urmează pauza pentru meciurile echipei naţionale, iar apoi, duminică, 19 martie, CSM Constanţa are programat un nou joc în deplasare, cu CSM Bacău.XXXLotul naţional de handbal masculin-tineret al României se află, în această perioadă, într-un stagiu de pregătire la Drobeta Turnu Severin. Antrenorii Adrian Petrea, Vasile Boca şi Ionuţ Stănescu au convocat în această acţiune 16 jucători.