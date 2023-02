CSM Constanţa, bătălii dure în campionat şi Cupa României. „Sperăm să ţinem ritmul!”

CSM Constanţa are de purtat bătălii dure, primăvara aceasta, pe două „fronturi”. În Liga Naţională, echipa antrenată de George Buricea şi Ionuţ Puşcaşu trage tare să-şi recupereze locul secund în clasament, iar în Cupa României, are parte de un duel „de foc” încă din faza optimilor de finală.Zeiţa Fortuna nu i-a surâs CSM-ului Constanţa şi i-a scos în cale, la tragerea la sorţi a partidelor din optimile de finală ale Cupei României, un adversar puternic: CSA Steaua Bucureşti. Unica manşă din această fază a competiţiei se va juca, în data de 5 aprilie, în capitală.Până atunci, jucătorii antrenaţi de George Buricea şi Ionuţ Puşcaşu se pregătesc de zor la Sala Sporturilor, marea dorinţă fiind de a demonstra că eşecul cu CS Minaur Baia Mare (32-35, pe teren propriu) a fost o simplă întâmplare. Au urmat o mobilizare exemplară, un joc excelent în special în apărare şi un rezultat pe măsură (34-20) cu CSM Bucureşti, în deplasare.„Sperăm să ţinem ritmul, să luăm toate punctele şi să ne recuperăm locul al doilea în clasament”, a declarat centrul Andrei Drăgan.Etapa viitoare, sâmbătă, 25 februarie, de la ora 15.45, în direct la Pro Arena, la Sala Sporturilor, CSM Constanţa (locul 3, 41 p) va întâlni pe CSM Vaslui (locul 12, 17 p). Lidera ierarhiei este CS Dinamo Bucureşti (57 p), campioana en-titre fiind secondată de CS Minaur Baia Mare (42 p).Şi o altă veste bună: trei handbalişti de la CSM Constanţa - portarul Dani Vasile, extrema dreapta Ionuţ Nistor şi interul stânga Gabriel Ilie - au fost convocaţi la lotul naţional al României. În perioada 2-12 martie, tricolorii vor efectua un stagiu de pregătire, iar apoi vor susţine meciurile de calificare la Campionatul European.XXXTrei victorii la rând şi calificare în Grupa Valoare 2 a Campionatului Naţional pentru echipa de juniori I CSM Constanţa. În ultima etapă din returul Seriei C (faza grupelor geografice), handbaliştii antrenaţi de Enis Murtaza şi Denis Ali s-au impus categoric la Sala Sporturilor, scor 45-34 (22-18), cu CS Orăşenesc Mizil.Au evoluat: Matei, Poghircă, Ciocea - Vlase 10 goluri, Teodor Ştefan 8, Andrei 6, Muşetescu 5, Caluda 4, Covrig 3, Murtaza 3, Murat 2, Simion 2, Neculai 1, Acsentie 1, Cumpănaşu, Rareş Ştefan.CSM Constanţa a încheiat pe locul doi prima fază a campionatului şi va evolua în Grupa Valoare 2, alături de CS Medgidia, CS Orăşenesc Mizil, CSM Bucureşti, CS Dinamo Bucureşti şi CSS Târgovişte. Se va juca în sistem tur-retur, în perioada 1 martie - 6 mai, iar o clasare în primele două poziţii asigură prezenţa la turneul final.