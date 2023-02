„Cu Minaur, am făcut cea mai slabă repriză din acest an. Ne cerem scuze suporterilor!”

Derby spectaculos la Sala Sporturilor, cu două reprize diametral opuse pentru handbaliştii CSM Constanţa. Minaur s-a impus pe litoral şi a urcat pe locul al doilea în clasament, însă bătălia pentru titlul de vicecampioană rămâne în continuare deschisă.Fără antrenorul principal George Buricea pe banca tehnică, suspendat, CSM Constanţa a avut o misiune dificilă în meciul cu Minaur Baia Mare, derby-ul etapei a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin fiind găzduit de Sala Sporturilor.Gazdele au fost de nerecunoscut în prima repriză, în care s-au întrecut în erori, astfel că, la pauză, tabela indica un neverosimil 18-11 pentru un Minaur în mare formă. În partea a doua a jocului, constănţenii au dat senzaţia că pot reveni, dar nu au mai putut surmonta handicapul de şapte goluri. Vasile, Nistor şi compania au dat totul pe teren în următoarele 30 de minute, publicul a creat o atmosferă incendiară şi minunea părea posibilă, 26-28, cu opt minute înainte de final. Băimărenii au câştigat în cele din urmă cu 35-32, iar lupta pentru titlul de vicecampioană se ascute.Pentru CSM Constanţa, au evoluat: Vasile, Rusu - Komogorov 8 goluri, Ravnic 4, Drăgan 4, Brasseleur 4, Ilie 4, Susanu 3, Nistor 2, Caba 2, Andrei 1, Vegar, Stankovic, Chikovani.„Meciul s-a decis în prima repriză, când am făcut foarte multe tâmpenii şi o grămadă de ratări. Am încercat în partea a doua să schimbăm ceva, dar, când ne-am apropiat, au reapărut acele greşeli din debutul meciului şi, din păcate, nu am putut să întoarcem rezultatul aşa cum ne-am fi dorit.Acum, este important să ne revenim din punct de vedere mental, să mergem să câştigăm pe terenul CSM-ului Bucureşti. Noi am dus echipa pe locul doi, acum am căzut pe trei şi trebuie să luptăm până la capăt pentru a ne atinge obiectivul. Ne cerem scuze faţă de suporteri, au venit la sală în număr foarte mare şi ne-au susţinut. Prima repriză a fost cea mai slabă pe care am făcut-o în acest sezon, dar le promitem că vom face totul să fie iarăşi mândri de noi. Mai sunt şi astfel de momente, sper să fie singurul de anul acesta. Trebuie să câştigăm celelalte meciuri care au mai rămas şi să terminăm pe locul doi”, a declarat antrenorul secund Ionuţ Puşcaşu.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: CS Dinamo Bucureşti - CSM Odorheiu Secuiesc 50-37, CSM Vaslui - CSM Bucureşti 26-30, SCM Politehnica Timişoara - CSU din Suceava 37-31, HC Buzău - CSM Focşani 29-31, AHC Potaissa Turda - CSA Steaua Bucureşti 23-27.În clasament, lideră autoritară este CS Dinamo Bucureşti (54 p), campioana fiind urmată, în ordine, de CS Minaur Baia Mare (39 p), CSM Constanţa (38 p), CSM Bucureşti (36 p) şi CSA Steaua Bucureşti (34 p).Etapa viitoare, sâmbătă, 18 februarie, de la 17.30, CSM Constanţa va juca, în deplasare, cu CSM Bucureşti.