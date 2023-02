„Panterele” au rezistat doar o repriză! CS Medgidia, eliminată de HC Buzău din Cupa României

Echipa masculină de handbal CS Medgidia a fost eliminată din actuala ediţie a Cupei României, după ce a fost învinsă, cu scorul de 28-36, de HC Buzău, într-o partidă contând pentru primul tur, disputată la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”.Jucătorii antrenaţi de Adrian Georgescu şi Ionuţ Deli-Iorga au păşit fără trac pe parchet în faţa unei adversare ce evoluează în Liga Naţională, au făcut o primă repriză perfectă şi, susţinuţi frenetic din tribune, au intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri, scor 18-15.Din păcate, în partea a doua a jocului, „panterele” n-au mai ţinut ritmul, iar plusul de experienţă şi valoare al lotului Buzăului a făcut diferenţa, oaspeţii defilând pe final.„A fost un meci plăcut. Am întâlnit o echipă de Liga Naţională, o echipă cu pretenţii, care se luptă pentru un loc în cupele europene. Am făcut un meci bun în prima repriză, dar n-am reuşit să ţinem pasul şi în următoarea. E adevărat, am avut un program încărcat în ultimul timp şi încă avem, dar a contat şi experienţa adversarei”, a declarat antrenorul Ionuţ Deli-Iorga.XXXTrei echipe din Liga Naţională - CSM Oradea, CSM Odorheiu Secuiesc şi CSM Bacău - au fost eliminate încă din această fază a Cupei României.CSM Oradea, ocupanta ultimului loc în clasamentul Ligii Naţionale, a fost învinsă de CSM Focşani, scor 26-33, CSM Odorheiu Secuiesc a ieşit din competiţie în urma eşecului din deplasare cu CSM Făgăraş, 37-38 după aruncări de la 7 metri, în timp ce CSM Bacău a cedat, pe Bega, 28-29 după aruncări de la 7 metri, în faţa SCM-ului Politehnica Timişoara.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide din primul tur al Cupei României: CSM Sighişoara - CSM Bucureşti 22-34, CSU Piteşti - CS Universitatea Craiova 33-38, CSM Alexandria - CSM Vaslui 30-38, CS Unirea Sânnicolau Mare - CSM Reşiţa 36-32, CSU „Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu - CS Sporting Ghimbav 36-35, CS Politehnica Iaşi - HC Pietricica Neamţ 40-24, CS Universitatea Cluj - CSU din Suceava 34-40.În optimile de finală vor intra direct echipele participante în cupele europene: CS Dinamo Bucureşti, CS Minaur Baia Mare, CSM Constanţa, CSA Steaua Bucureşti şi AHC Potaissa Turda.