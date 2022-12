„Execuţie” în 68 de minute! CSM Constanţa, succes categoric în ultimul meci al anului

Fetele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began au început în forţă şi şi-au adjudecat primul set la 7, pierzându-le însă pe următoarele două, la 18 şi 19. Constanţa a avut puterea să revină pe tabela şi a trimis meciul în set decisiv după un set patru câştigat la 18.



În ultimul act, fetele au fost concentrate şi nu au făcut multe greşeli, cu atacurile găsind terenul advers. S-a mers cap la cap până la punctul 13, pentru ca, într-un final dramatic, CSM Constanţa să închidă conturile prin două puncte realizate de Marilena Puică - unul din atac, cel de-al doilea un serviciu as!



Foto: Facebook / CSM Constanţa Volei





Victorie în ultimul meci al anului pentru echipa masculină de volei CSM Constanţa. Jucătorii antrenaţi de Răzvan Parpală au evoluat cu dezinvoltură contra Universităţii Cluj, s-au impus în minimum de seturi şi le-au făcut astfel cel mai frumos cadou de sărbători inimoşilor lor suporteri.Găzduită de Sala Sporturilor, partida dintre echipele CSM Constanţa şi CS Universitatea Cluj, contând pentru etapa a 11-a a Diviziei A1, a fost dominată cu autoritate de gazde, ardelenii nereuşind să atingă „borna” celor 20 de puncte în niciun set.Trupa lui Răzvan Parpală a închis conturile după numai 68 de minute, scor 3-0 (25-19, 25-19, 25-14). Cu 15 puncte (trei aşi şi trei blocaje), Ovidiu Darlaczi a fost principalul realizator al Constanţei, alături de Druţă 14 p (un as şi un blocaj), St. Jean 8 p, Vidoni 7 p, Grigore 7 p, Arquez 2 p, Asmarandei 1 p. Au mai jucat: Gavriz, Frîncu, Muscină, Cămui, Pavel, Manole.„Am făcut spectacol, am încheiat anul într-o manieră cât se poate de bună şi am demonstrat de ce merităm ca publicul din Constanţa să vină la meciuri. Personal, mă bucur de fiecare punct, sperăm să continuăm pe aceeaşi linie”, a declarat, la finalul partidei cu U Cluj, Ovidiu Darlaczi.„Chiar dacă am întâlnit un adversar mai accesibil, nu a fost un meci uşor. Am obţinut cele trei puncte, ne bucurăm foarte mult. Eu am revenit în forţă după o accidentare mai gravă şi una mai uşoară, aşa că privesc optimist anul care vine. Putem face o figură foarte bună în orice meci, depinde de noi, trebuie să lucrăm cât mai mult”, a adăugat coechipierul său Andrei Grigore.Alte rezultate ale rundei: CSA Steaua Bucureşti - CSM Suceava 3-0, CSU Ştiinţa Bucureşti - SCM U Craiova 0-3, SCM Zalău - CS Rapid Bucureşti 3-0, CSM Arcada Galaţi - CS Unirea Dej 3-0.Pentru CSM Constanţa, care a încheiat turul de campionat pe locul şapte, urmează o perioadă de pauză, de refacere pentru cei care încă se resimt după accidentări minore, iar 2023 va debuta cu meciuri tari contra Craiovei şi Dejului.XXXLa rândul lor, voleibalistele de la CSM Constanţa încheie anul pe primul loc al clasamentului în Divizia A2, după ce s-au impus, în cinci seturi, în faţa celor de la CSU Galaţi, într-o partidă disputată în deplasare.