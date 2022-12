Divizia A1 la volei masculin, etapa a 11-a / CSM Constanţa îşi pregăteşte cadoul pentru suporteri

Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, echipa masculină de volei CSM Constanţa va primi vizita celor de la CS Universitatea Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 11-a, ultima a turului Diviziei A1.După victoria categorică (3-0) de la Suceava, din runda precedentă, formaţia antrenată de Răzvan Parpală are ca obiectiv tot un succes de trei puncte, cadou de sărbători pentru inimoşii săi suporteri.Litera regulamentului va fi aplicată de brigada Darius Mesca / Florin Barbu. Observator federal, Florin Dimachi.Iată programul celorlalte partide din week-end: sâmbătă: CSU Ştiinţa Bucureşti - SCMU Craiova, CSA Steaua Bucureşti - CSM Suceava; duminică: SCM Zalău - CS Rapid Bucureşti (ora 15.00, în direct la TVR 3).XXXGala Sportului CSM Constanţa „Primii paşi spre succes” va avea loc luni, 19 decembrie, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor.„În cadrul acestui eveniment, vom pune în lumină retrospectiva primilor paşi realizaţi de la înfiinţarea clubului. Am împlinit un an şi ne dorim să avem lângă noi sportivi, antrenori, oameni care se implică în bunul mers al sportului constănţean”, a declarat directorul CSM Constanţa, Andrei Talpeş.Foto: Facebook / CSM Constanţa Volei