Fabulos! România a învins campioana Olimpică, Franţa, la volei masculin şi merge în sferturi la EURO

România a reușit o victorie fabuloasă la Campionatul European de volei masculin: echipa noastră a învins Franța, campioana olimpică, astfel că am izbutit calificarea în optimile de finală.România a izbutit să treacă de faza grupelor la Campionatul European de volei, în condițiile în care tricolorii au reușit să învingă cu scorul de3-1 puternica reprezentativă a Franței. Scorul pe seturi a fost 25-23,16-25, 25-18, 25-21.„Românii au făcut meciul secolului! Au jucat ca o echipă, s-au bătut pentru orice minge și au câștigat! Nu s-au speriat că în fața lor stăteau Ngapet, Tillie, Louati, Toniutti și celelalte vedete ale formației antrenate de Andrea Giani. Bravo, băieți! Mândri de voi! O echipă care are viitor, o echipă care ne face să visăm și să sperăm că ne vom întoarce acolo unde am fost cândva. HAI ROMÂNIA”, a scris Federația Română de volei, pe Facebook.În primele partide din grupa D, tricolorii au pierdut cu Portugalia, scor0-3, şi cu Israel, scor 2-3, iar apoi au învins Turcia, cu 3-2, respectiv Grecia, cu 3-1. După cinci partide în grupa D, România are 9 puncte şi urcă deocamdată pe locul 2, egalând liderul Franţa.Meciurile din optimile de finală vor avea loc între 8-10 septembrie, cele din sferturi în perioada 11-12 septembrie, pentru ca semifinalele şi finalele pentru medalii să se dispute pe 14, respectiv 16 septembrie, la Roma.Naţionala masculină a României are în palmares cinci medalii(1 aur – 1963, 2 argint – 1955, 1958, 2 bronz – 1971, 1977). La Campionatul European din 2023, tricolorii bifează a 18-a apariţie, începând cu anul 1950.Ultima data când România a jucat la Campionatul European a fost la ediţia din 2019, când a ocupat locul 21.Titlul continental este deţinut de reprezentativa Italiei, care a obţinut al șaptelea titlu continental după finala din 2021 cu Slovenia, scor 3-2.Băieții antrenați de Sergiu Stancu au făcut un prim set senzațional cu Claudiu Dumitru, Bela Bartha, Alexandru Rață și Adrian Aciobăniței eclipsând vedetele Franței. România a condus de la un capăt la altul, cea mai mare diferență fiind de cinci puncte în diferite momente.Chiar dacă francezii au revenit pe final, românii au găsit inspirația necesară pentru a se impune cu 25-23. Următorul set a fost cel de revenire pentru campionii olimpici, au fost conduși în prima parte, dar nemiloși în cea de-a doua, cu lovituri în forță, „bombe”, cum le-a numit Sergiu Stancu. Voleibaliștii din Hexagon s-au impus cu 25-16.Jucând ca și cum mâine nu mai există, românii au crezut că setul al treilea este al lor. Au servit bine, au blocat, au atacat și din nou au condus de la început până la final, unul care a intrat în contul României cu 25-18.Partea a patra a fost una echilibrată la început, cu Franța luând prim-planul, dar românii au revenit și au condus cu 19-17, fiind extrem de aproape de o victorie istorică. 20-18 și Sergiu Stancu nu mai avea stare. 20-19 după un atac letal al francezilor.Claudiu Dumitru a plasat o minge inteligentă peste fileu 21-19, apoi 21-20. O eroare a francezilor la serviciu și s-a făcut 22-20.Stephen Boyer a greșit și el și scorul a devenit 23-20. Jouffroy a făcut 23-21. Și a venit o nouă greșeală la serviciu 24-21. Apoi blocajul și-a făcut treaba și România a obținut victoria cu 3-1.