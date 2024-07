Farul Constanţa întâlneşte Unirea Slobozia în primul meci al sezonului. „Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac”

FC Farul Constanţa este pregătit pentru primul meci oficial din noul sezon. Echipa antrenată şi patronată de Gheorghe Hagi va da piept vineri, cu începere de la ora 18:30 cu Unirea Slobozia, formaţie nou promovată, antrenată de fostul mare fotbalist Adrian Mihalcea.Meciul va avea loc la Ovidiu, pe Terenul Central al Academiei Gheorghe Hagi şi la ora partidei sunt aşteptaţi numeroşi suporteri să îşi facă apariţia în tribune.Înaintea meciului, Hagi, dar şi doi fotbalişti din cadrul echipei, Dina Grameni şi Mihai Popescu, au susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia au vorbit despre startul noului sezon din Superliga.„A fost o vacanță mai scurtă, dar mai plăcută. Este o bucurie să ajungi la echipa națională. Sunt fericit că am fost convocat. Îmi doresc să mai fiu convocat. Trebuie să joc foarte bine în acest sezon. Selecționerul mi-a spus că această convocare a fost câștigată de noi, nu ne-a fost oferită. Sper să îmi mai reprezint țara. Meciul cu Unirea Slobozia va fi unul dificil. Am jucat amical cu CSA Steaua și am văzut că a fost greu. Noi suntem pregătiți. Am muncit tot cantonamentul și vrem să începem cu victorie. Avem nevoie de cât mai multe puncte. Au venit mulți jucători care au mai fost aici și asta este bine, pentru că ei cunosc cerințele. Vrem să facem un joc plăcut ochiului, dar și eficient. Lotul este mai omogen acum. Și anul trecut am făcut meciuri bune. Mă cunosc și cu Dican, cel care a venit acum de la Botoșani. Mă bucur pentru el că a făcut acest pas. Voi avea mai multă responsabilitate pentru că voi fi căpitan sezonul acesta”, a declarat Dina Grameni.Şi fundaşul Mihai Popescu a vorbit despre meciul cu Unirea Slobozia şi despre situaţia care este prezentă la FC Farul Constanţa.„Îmi place noul echipament. Sper să avem multe reușite în el în acest sezon. Noul sezon va fi foarte greu. Toate echipele s-au întărit. Pentru noi va fi un sezon frumos și sper să facem meciuri frumoase, pentru că asta contează. În această perioadă, am avut multe meciuri, ceea ce mă bucură, pentru că meciurile sunt cele mai bune antrenamente. Este o perioadă grea, pentru că sunt temperaturi foarte ridicate. Sper că vom face față. În fiecare an a fost o luptă foarte grea. La final, sper să fim în primele șase. Sunt probleme în apărare, dar avem un lot numeros. Suntem jucători cu valoare. Sperăm ca cei accidentați să revină cât mai repede. Nu mai contează pe ce post o să joc. Am jucat pe toată linia de fund. O să ne lipsească Kiki, pentru că a plecat la FCSB, dar asta este. Ne vom descurca și fără el. Mă bucur pentru Budescu că s-a transferat la o echipă de primă ligă. Sper să îl putem bloca. El știe ce putem noi și noi știm ce poate el”, a explicat Mihai Popescu.„Vom începe cu entuziasm”Managerul tehnic Gheorghe Hagi este conştient că echipa sa va avea de suferit în meciul cu Unirea Slobozia, însă în acelaşi timp îşi doreşte mai mult ca oricând să cucerească toate cele trei puncte puse în joc.„Suntem la început de drum. Un an nou în care trebuie să facem tot ce am făcut și anul trecut. Vom începe cu entuziasm și cu muncă foarte bine făcută. Toate echipele au făcut-o foarte bine în această perioadă. Cred că nu trebuie să vorbim prea mult de acest aspect. Avem timp în această perioadă să lucrăm foarte bine. Am lucrat ca să ajungem cât mai bine. Ne-am luptat mult cu căldura și sper ca vineri să facem un meci foarte bun. Trebuie să lucrăm pentru această victorie. Îl felicit pe antrenorul lor pentru că a reușit promovarea directă. Trebuie să marcăm goluri și să nu primim. Am văzut că și ei au adus jucători experimentați. Fiecare lucrăm cu posibilitățile pe care le avem. Ei știu foarte bine fotbalul. I-am urmărit în meciurile de anul trecut. Sunt foarte periculoși pe anumite faze ale jocului. Încercăm să ne depășim, să dăm tot ce avem mai bun și să mulțumim suporterii. Anul trecut am avut accidentări și anul acesta este la fel. Am adus mulți copii. Trebuie să îi urmărim și să vedem cu care vom rămâne. Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac”, a declarat Gheorghe Hagi.